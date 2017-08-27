Порошенко пообещал включить в Донецке украинский гимн

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города и пообещал, что в городе вскоре снова будет звучать украинский гимн. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.
Пётр Порошенко: «Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!»
Свой пост Порошенко дополнил видеозаписью, на которой футбольные фанаты исполняют гимн Украины на стадионе «Донбасс Арена».
Ранее Порошенко уже заявлял о своих планах относительно Донецка. Так, в середине июля он пообещал когда-нибудь провести в городе саммит ЕС — Украина.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження.Опубликовано Петро Порошенко 26 августа 2017 г.
З днем міста, дорогі донеччани! Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.
Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!
#ДонецькЦеУкраїна
Свой пост Порошенко дополнил видеозаписью, на которой футбольные фанаты исполняют гимн Украины на стадионе «Донбасс Арена».
Ранее Порошенко уже заявлял о своих планах относительно Донецка. Так, в середине июля он пообещал когда-нибудь провести в городе саммит ЕС — Украина.
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