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  • 27.08, 11:58

    Порошенко пообещал включить в Донецке украинский гимн

    1 комментарий

    Порошенко пообещал включить в Донецке украинский гимн

    Порошенко пообещал включить в Донецке украинский гимн

    Президент Украины Пётр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города и пообещал, что в городе вскоре снова будет звучать украинский гимн. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

    Пётр Порошенко: «Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!»

    Український Донецьк святкує сьогодні день народження.

    З днем міста, дорогі донеччани! Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.

    Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!

    #ДонецькЦеУкраїна

    Опубликовано Петро Порошенко 26 августа 2017 г.


    Свой пост Порошенко дополнил видеозаписью, на которой футбольные фанаты исполняют гимн Украины на стадионе «Донбасс Арена».

    Ранее Порошенко уже заявлял о своих планах относительно Донецка. Так, в середине июля он пообещал когда-нибудь провести в городе саммит ЕС — Украина.

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