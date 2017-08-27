Порошенко пообещал включить в Донецке украинский гимн

Український Донецьк святкує сьогодні день народження.



З днем міста, дорогі донеччани! Ми вас любимо, ми про вас пам’ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.



Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!



#ДонецькЦеУкраїна