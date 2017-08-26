Пожарным удалось остановить огонь на новосибирской ТЭЦ

Пожарные ликвидировали открытое горение на
ТЭЦ-2 в Новосибирске.
Открытое горение на ТЭЦ-2 в Новосибирске ликвидировано, пожарные обрабатывают место происшествия пеной, чтобы ликвидировать пожар полностью. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. По уточненным данным, причиной инцидента стало возгорание масла в трансформаторе на территории ТЭЦ, которое привело к взрыву. На место поданы 12 автоцистерн, работают более 50 человек и 19 единиц техники.
Сообщается также, что в нескольких жилых кварталах Новосибирска отключено электричество, не работают светофоры. В компании «СИБЭКО», которая обслуживает ТЭЦ, обещали, что электропитание во всем городе будет восстановлено в ближайшие 3–4 часа.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. По уточненным данным, причиной инцидента стало возгорание масла в трансформаторе на территории ТЭЦ, которое привело к взрыву. На место поданы 12 автоцистерн, работают более 50 человек и 19 единиц техники.
Сообщается также, что в нескольких жилых кварталах Новосибирска отключено электричество, не работают светофоры. В компании «СИБЭКО», которая обслуживает ТЭЦ, обещали, что электропитание во всем городе будет восстановлено в ближайшие 3–4 часа.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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