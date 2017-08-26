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  • 26.08, 19:18

    Пожарным удалось остановить огонь на новосибирской ТЭЦ

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    Пожарным удалось остановить огонь на новосибирской ТЭЦ

    Пожарным удалось остановить огонь на новосибирской ТЭЦ

    Пожарным удалось остановить огонь на новосибирской ТЭЦ

    Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ-2 в Новосибирске.

    Открытое горение на ТЭЦ-2 в Новосибирске ликвидировано, пожарные обрабатывают место происшествия пеной, чтобы ликвидировать пожар полностью. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

    смотретьНа Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар
    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар
    Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. По уточненным данным, причиной инцидента стало возгорание масла в трансформаторе на территории ТЭЦ, которое привело к взрыву. На место поданы 12 автоцистерн, работают более 50 человек и 19 единиц техники.

    Сообщается также, что в нескольких жилых кварталах Новосибирска отключено электричество, не работают светофоры. В компании «СИБЭКО», которая обслуживает ТЭЦ, обещали, что электропитание во всем городе будет восстановлено в ближайшие 3–4 часа.

    Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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