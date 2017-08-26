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  • 26.08, 19:18
    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар. Новосибирск, пожары, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар

    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар

    2 комментария
    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар

    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар

    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар

      Пожарные пытаются потушить возгорание на Новосибирской ТЭЦ-2.

      На электростанции после хлопка загорелся трансформатор.

      По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причиной инцидента стало короткое замыкание, передает «Интерфакс».

      На месте работают более 50 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания составляет 50 кв. метров.

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