На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар

Пожарные пытаются потушить возгорание на Новосибирской
ТЭЦ-2.
На электростанции после хлопка загорелся трансформатор.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причиной инцидента стало короткое замыкание, передает «Интерфакс».
На месте работают более 50 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания составляет 50 кв. метров.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причиной инцидента стало короткое замыкание, передает «Интерфакс».
На месте работают более 50 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания составляет 50 кв. метров.
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