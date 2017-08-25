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  • 25.08, 21:53

    Администрация Макрона обещала найти ему визажиста подешевле

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    Администрация Макрона обещала найти ему визажиста подешевле

    Администрация Макрона обещала найти ему визажиста подешевле

    Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции потратил 26 тыс. евро из бюджета на услуги визажиста.

    Администрация президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила счет в 26 тысяч евро, оплаченный за работу визажистки главы государства. В Елисейском дворце добавили, что услугам визажистки Наташи ищут более дешевую замену, сообщает Associated Press.

    Сумма в 26 тысяч евро, потраченная за три месяца на грим Макрона для телевидения и во время поездок, вызвала скандал в Франции. Скандал способствовал снижению популярности президента в стране. Опросы показывают, что французы недовольны политикой Макрона, в частности, его планом по сокращению государственного бюджета и реформой трудовой системы, передает Интерфакс.

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