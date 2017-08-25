Администрация Макрона обещала найти ему визажиста подешевле

Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции потратил 26 тыс. евро из бюджета на услуги визажиста.
Администрация президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила счет в 26 тысяч евро, оплаченный за работу визажистки главы государства. В Елисейском дворце добавили, что услугам визажистки Наташи ищут более дешевую замену, сообщает Associated Press.
Сумма в 26 тысяч евро, потраченная за три месяца на грим Макрона для телевидения и во время поездок, вызвала скандал в Франции. Скандал способствовал снижению популярности президента в стране. Опросы показывают, что французы недовольны политикой Макрона, в частности, его планом по сокращению государственного бюджета и реформой трудовой системы, передает Интерфакс.
Сумма в 26 тысяч евро, потраченная за три месяца на грим Макрона для телевидения и во время поездок, вызвала скандал в Франции. Скандал способствовал снижению популярности президента в стране. Опросы показывают, что французы недовольны политикой Макрона, в частности, его планом по сокращению государственного бюджета и реформой трудовой системы, передает Интерфакс.
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