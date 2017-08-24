Макрон потратил 26 тысяч евро на макияж от Наташи

Эммануэлю Макрону оказались не чужды женские слабости: выяснилось, что президент Франции любит пользоваться косметикой.
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За время своего недолгого правления глава Франции успел потратить на услуги визажиста кругленькую сумму — более 26 тысяч евро. В документах администрации президента были обнаружены два счета — на 10 и 16 тысяч евро, которые Макрон выписал некой Наташе М., сообщает сайт Дни.Ru.
Журнал Closer отмечает, что визажистка Наташа работала с Макроном еще во время его предвыборной кампании.
Журнал Closer отмечает, что визажистка Наташа работала с Макроном еще во время его предвыборной кампании.
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