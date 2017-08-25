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  • 25.08, 21:53
    Дом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни. Белоруссия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни

    Дом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни

    1 комментарий
    Дом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни

    Дом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни

    Дом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни

      Жители белорусской деревни Ратомка требуют от поселковых властей разобраться с местным бизнесменом, украсившим свой дом черепами и чертями.

      При виде съемочной группы НТВ многочисленные рабочие мистическим образом исчезают. С наглухо закрытыми воротами особняк похож на резиденцию темного властелина. Так, сводчатая крыша с черепами — недоделанная беседка для отдыха. Здесь и индийские, и китайские, и скандинавские символы, причем все — потусторонние.

      По словам местных жителей, возмутитель спокойствия — бизнесмен Денис — неуловим, приезжает редко. Ни на гота, ни на сектанта не похож, но при этом, без сомнений, большой оригинал. Частная собственность — что хочу, то и строю

      Соседи по улице даже жаловались в администрацию. Повод — внешний вид и концепция таинственного особняка. В сельсовете говорят о нарушениях при строительстве — мол, разрешения на проведение этих работ не давали. Но стройке данный факт нисколько не мешает. По количеству проводки, торчащей из пустых глазниц черепов, можно только представлять, какими световыми оттенками заиграет в ночи фасад из преисподней. Готовый антураж для классического ужастика.

      Впрочем, в белорусских надзорных органах сообщили, что строительство действительно ни с кем не согласовывалось и, по сути, представляет собой адский самострой.

      Между тем жители поселка уже окрестили особняк сатанинским. И пытаются понять задумку автора. Получается не очень.

      Эдуард Чужинов, сосед: «400 здесь вот этих, рабочие говорят, черепов в стенах замуровано. Что это означает, я не понимаю. В чем-то должна быть логика, а я ее не чувствую».

      Тем временем тихий элитный поселок обретает ненужную популярность. К особняку уже потянулись первые туристы и зеваки, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.

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