Дом с чертями привел в ужас жителей белорусской деревни

Жители белорусской деревни Ратомка требуют от поселковых властей разобраться с местным бизнесменом, украсившим свой дом черепами и чертями.
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При виде съемочной группы НТВ многочисленные рабочие мистическим образом исчезают. С наглухо закрытыми воротами особняк похож на резиденцию темного властелина. Так, сводчатая крыша с черепами — недоделанная беседка для отдыха. Здесь и индийские, и китайские, и скандинавские символы, причем все — потусторонние.
По словам местных жителей, возмутитель спокойствия — бизнесмен Денис — неуловим, приезжает редко. Ни на гота, ни на сектанта не похож, но при этом, без сомнений, большой оригинал. Частная собственность — что хочу, то и строю
Соседи по улице даже жаловались в администрацию. Повод — внешний вид и концепция таинственного особняка. В сельсовете говорят о нарушениях при строительстве — мол, разрешения на проведение этих работ не давали. Но стройке данный факт нисколько не мешает. По количеству проводки, торчащей из пустых глазниц черепов, можно только представлять, какими световыми оттенками заиграет в ночи фасад из преисподней. Готовый антураж для классического ужастика.
Впрочем, в белорусских надзорных органах сообщили, что строительство действительно ни с кем не согласовывалось и, по сути, представляет собой адский самострой.
Между тем жители поселка уже окрестили особняк сатанинским. И пытаются понять задумку автора. Получается не очень.
Эдуард Чужинов, сосед: «400 здесь вот этих, рабочие говорят, черепов в стенах замуровано. Что это означает, я не понимаю. В чем-то должна быть логика, а я ее не чувствую».
Тем временем тихий элитный поселок обретает ненужную популярность. К особняку уже потянулись первые туристы и зеваки, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.
По словам местных жителей, возмутитель спокойствия — бизнесмен Денис — неуловим, приезжает редко. Ни на гота, ни на сектанта не похож, но при этом, без сомнений, большой оригинал. Частная собственность — что хочу, то и строю
Соседи по улице даже жаловались в администрацию. Повод — внешний вид и концепция таинственного особняка. В сельсовете говорят о нарушениях при строительстве — мол, разрешения на проведение этих работ не давали. Но стройке данный факт нисколько не мешает. По количеству проводки, торчащей из пустых глазниц черепов, можно только представлять, какими световыми оттенками заиграет в ночи фасад из преисподней. Готовый антураж для классического ужастика.
Впрочем, в белорусских надзорных органах сообщили, что строительство действительно ни с кем не согласовывалось и, по сути, представляет собой адский самострой.
Между тем жители поселка уже окрестили особняк сатанинским. И пытаются понять задумку автора. Получается не очень.
Эдуард Чужинов, сосед: «400 здесь вот этих, рабочие говорят, черепов в стенах замуровано. Что это означает, я не понимаю. В чем-то должна быть логика, а я ее не чувствую».
Тем временем тихий элитный поселок обретает ненужную популярность. К особняку уже потянулись первые туристы и зеваки, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.
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