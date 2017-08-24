Житель белорусской деревни украсил дом изваяниями чертей и черепами

В белорусской деревне Ратомка появился дом, внешний вид которого шокировал местных жителей.
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Дело в том, что хозяин дома — местный бизнесмен — выбрал для здания довольно необычный дизайн с агрессивными деталями. Забор вокруг дома украсил торчащими в разные стороны руками и массонским символом «Всевидящее око», на крыше разместил статуи целящихся из лука чертей, а купол беседки выложил черными черепами.
По словам местных жителей, «сначала дом выглядел симпатично», его даже сравнивали со сказочным замком, «но когда из забора „полезли“ черные руки и черепа, а на крыше появились черти — это стало перебором». Теперь странное жилище соседи стараются обходить стороной.
Как пишет издание Tyt.by, на хозяина дома даже подали жалобу в местный сельсовет, однако чиновники не нашли в дизайне нарушений законодательства.
По словам местных жителей, «сначала дом выглядел симпатично», его даже сравнивали со сказочным замком, «но когда из забора „полезли“ черные руки и черепа, а на крыше появились черти — это стало перебором». Теперь странное жилище соседи стараются обходить стороной.
Как пишет издание Tyt.by, на хозяина дома даже подали жалобу в местный сельсовет, однако чиновники не нашли в дизайне нарушений законодательства.
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