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  • 25.08, 21:53
    Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи. Дагестан, дети и подростки, Ирак, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи

    Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи

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    Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи

    Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи

    Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи

      Родственники дагестанских детей, привезенных из багдадского приюта, рассказали, как их нашли.

      В грозненский аэропорт спецрейсом из Ирака доставили пятерых российских детей. У трапа самолета малышей встретила многочисленная родня, а также бригады скорой помощи: одна из девочек, девятилетняя Марьям, была ранена при освобождении Мосула.

      Трех девочек и двух мальчиков узнали на видео, опубликованном телеканалом RT. Помогали даже незнакомые люди: так Хадижат Магомедова, тетя одного из спасенных детей, рассказала, что получила сообщение о племяннике с неизвестного номера.

      Операция по освобождению маленьких заложников проводилась в строжайшей секретности, были задействованы спецслужбы Сирии, Ирака. С местными властями ближневосточных стран достигнута договоренность: не отдавать русскоязычных детей на усыновление иностранцам.

      Многие из этих ребят остались сиротами. Многие получили ранения и тяжелые психологические травмы. Они помнят только страх, боль и голод. Однако все больше детей возвращается домой, и есть шансы в ближайшее время встретить других освобожденных, сообщает корреспондент НТВ Фатима Дадаева: стало известно о вызволении из окруженного иракского Таль-Аффара 12 человек, граждан России и Казахстана.

      Подробности — в репортаже.

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