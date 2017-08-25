Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи

Родственники дагестанских детей, привезенных из багдадского приюта, рассказали, как их нашли.
В грозненский аэропорт спецрейсом из Ирака доставили пятерых российских детей. У трапа самолета малышей встретила многочисленная родня, а также бригады скорой помощи: одна из девочек, девятилетняя Марьям, была ранена при освобождении Мосула.
Трех девочек и двух мальчиков узнали на видео, опубликованном телеканалом RT. Помогали даже незнакомые люди: так Хадижат Магомедова, тетя одного из спасенных детей, рассказала, что получила сообщение о племяннике с неизвестного номера.
Операция по освобождению маленьких заложников проводилась в строжайшей секретности, были задействованы спецслужбы Сирии, Ирака. С местными властями ближневосточных стран достигнута договоренность: не отдавать русскоязычных детей на усыновление иностранцам.
Многие из этих ребят остались сиротами. Многие получили ранения и тяжелые психологические травмы. Они помнят только страх, боль и голод. Однако все больше детей возвращается домой, и есть шансы в ближайшее время встретить других освобожденных, сообщает корреспондент НТВ Фатима Дадаева: стало известно о вызволении из окруженного иракского Таль-Аффара 12 человек, граждан России и Казахстана.
Подробности — в репортаже.
Трех девочек и двух мальчиков узнали на видео, опубликованном телеканалом RT. Помогали даже незнакомые люди: так Хадижат Магомедова, тетя одного из спасенных детей, рассказала, что получила сообщение о племяннике с неизвестного номера.
Операция по освобождению маленьких заложников проводилась в строжайшей секретности, были задействованы спецслужбы Сирии, Ирака. С местными властями ближневосточных стран достигнута договоренность: не отдавать русскоязычных детей на усыновление иностранцам.
Многие из этих ребят остались сиротами. Многие получили ранения и тяжелые психологические травмы. Они помнят только страх, боль и голод. Однако все больше детей возвращается домой, и есть шансы в ближайшее время встретить других освобожденных, сообщает корреспондент НТВ Фатима Дадаева: стало известно о вызволении из окруженного иракского Таль-Аффара 12 человек, граждан России и Казахстана.
Подробности — в репортаже.
Комментарии