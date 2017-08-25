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  • 25.08, 19:50
    Устроившим ДТП на питерском кладбище оказался 17-летний подросток. ДТП, Санкт-Петербург, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроившим ДТП на питерском кладбище оказался 17-летний подросток

    Устроившим ДТП на питерском кладбище оказался 17-летний подросток

    1 комментарий

    Устроившим ДТП на питерском кладбище оказался 17-летний подросток

    Устроившим ДТП на питерском кладбище оказался <nobr>17-летний</nobr> подросток

      В Петербурге установлена личность водителя, разворотившего могилы на Богословском кладбище.

      За рулем иномарки, сбившей более 20 надгробий, находился 17-летний подросток. Сама же машина зарегистрирована в Красноярском крае, сообщили в спецслужбе по вопросам похоронного дела.

      Сегодня представители организации приступили к описи разрушений. Судя по их масштабу, восстановление будет небыстрым. Некоторые могильные плиты находятся не на своих местах.

      Вероятно, их протащила машина, двигавшаяся на большой скорости. А некоторые памятники превратились в мельчайшие осколки. Их специалистам приходится собирать, как мозаику.

      В полиции до задержания нарушителя от комментариев решили воздержаться. После аварии на перекрестке Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта водитель покинул место происшествия, бросив авто на обломках могильных плит. Во время ДТП иномарка также повредила ограду кладбища. Выломаны три металлические секции.

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