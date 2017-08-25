Устроившим ДТП на питерском кладбище оказался 17-летний подросток

В Петербурге установлена личность водителя, разворотившего могилы на Богословском кладбище.
За рулем иномарки, сбившей более 20 надгробий, находился 17-летний подросток. Сама же машина зарегистрирована в Красноярском крае, сообщили в спецслужбе по вопросам похоронного дела.
Сегодня представители организации приступили к описи разрушений. Судя по их масштабу, восстановление будет небыстрым. Некоторые могильные плиты находятся не на своих местах.
Вероятно, их протащила машина, двигавшаяся на большой скорости. А некоторые памятники превратились в мельчайшие осколки. Их специалистам приходится собирать, как мозаику.
В полиции до задержания нарушителя от комментариев решили воздержаться. После аварии на перекрестке Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта водитель покинул место происшествия, бросив авто на обломках могильных плит. Во время ДТП иномарка также повредила ограду кладбища. Выломаны три металлические секции.
Сегодня представители организации приступили к описи разрушений. Судя по их масштабу, восстановление будет небыстрым. Некоторые могильные плиты находятся не на своих местах.
Вероятно, их протащила машина, двигавшаяся на большой скорости. А некоторые памятники превратились в мельчайшие осколки. Их специалистам приходится собирать, как мозаику.
В полиции до задержания нарушителя от комментариев решили воздержаться. После аварии на перекрестке Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта водитель покинул место происшествия, бросив авто на обломках могильных плит. Во время ДТП иномарка также повредила ограду кладбища. Выломаны три металлические секции.
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