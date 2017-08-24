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  • 24.08, 22:38
    Лихач на иномарке разворотил могилы на Богословском кладбище Питера. ДТП, Санкт-Петербург, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛихач на иномарке разворотил могилы на Богословском кладбище Питера

    Лихач на иномарке разворотил могилы на Богословском кладбище Питера

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    Лихач на иномарке разворотил могилы на Богословском кладбище Питера

    Лихач на иномарке разворотил могилы на Богословском кладбище Питера

    Лихач на иномарке разворотил могилы на Богословском кладбище Питера

      Нестандартное ДТП произошло рано утром в Калининском районе. Виновник автопогрома с места происшествия скрылся.

      Правоохранительные органы Петербурга разыскивают водителя иномарки, сбившего почти 20 надгробий на Богословском кладбище. Как сообщают очевидцы, серьезное ДТП с участием одного автомобиля произошло утром на перекрестке Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта.

      Неизвестный, находившийся за рулем машины без номерных знаков, предположительно, не справился с управлением на Т-образном перекрестке и влетел прямо в ограду кладбища. На своем пути автомобиль, передвигавшийся, судя по всему, с нарушением скоростного режима, снес и каменные могильные плиты.

      Рядом с обломками памятников остались детали покореженной иномарки. Случившееся настолько шокировало местных жителей, что они поначалу даже приняли следы от аварии за вандализм.

      Сам водитель после инцидента покинул место происшествия, бросив машину. Судя по фотографиям, выложенным в Сети, после такого столкновения иномарка уже не подлежит восстановлению. Сейчас личность собственника машины устанавливают в полиции.

      Представители Богословского кладбища отметили, что всем пострадавшим от автопогрома следует обратиться в администрацию погоста для оценки ущерба.

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