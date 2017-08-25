Камеры в кабинете гинеколога в Костроме установил директор клиники

Видеокамеры в кабинете гинекологии в костромской клинике были замаскированы под противопожарную систему.
Оперативники изъяли скрытые камеры, установленные в кабинете гинеколога в одном из частных медицинских центров Костромы. Как выяснили полицейские, устройства были замаскированы под систему пожарной охраны. Кроме того, по заказу директора клиники мастер установил в кабинете микрофоны. Видео и звук транслировались напрямую в кабинет директора клиники.
Сам директор заявил сыщикам, что камеры были установлены, чтобы избежать конфликтов между врачами и пациентами, а также предотвратить кражи.
Резонансное дело передано в суд. Мастеру, установившему оборудование, может грозить до 4 лет тюрьмы за незаконный оборот специальных технических средств. Относительно директора клиники решение пока не принято, но несколько пациенток уже объявили, что подадут иск о возмещении морального ущерба.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Сам директор заявил сыщикам, что камеры были установлены, чтобы избежать конфликтов между врачами и пациентами, а также предотвратить кражи.
Резонансное дело передано в суд. Мастеру, установившему оборудование, может грозить до 4 лет тюрьмы за незаконный оборот специальных технических средств. Относительно директора клиники решение пока не принято, но несколько пациенток уже объявили, что подадут иск о возмещении морального ущерба.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
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