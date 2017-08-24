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  • 24.08, 22:38

    В Костроме в кабинетах гинекологов нашли скрытые видеокамеры

    11 комментариев

    В Костроме в кабинетах гинекологов нашли скрытые видеокамеры

    В Костроме в кабинетах гинекологов нашли скрытые видеокамеры

    Самодельные видеокамеры обнаружены в кабинетах гинекологов местного частного медицинского центра в Костроме.

    По данным следствия, видеокамеры были установлены в двух врачебных кабинетах частного медицинского центра в Костроме. Видео с них напрямую передавалось на сервер, установленный в кабинете руководителя центра.

    СК РФ: «Владелец учреждения не стал отрицать факта оборудования кабинетов, однако подчеркнул, что сделал это ради заботы о пациентах в целях предотвращения фактов хищений их имущества, а также для исключения проступков со стороны врачей».

    Костромские следователи предъявили обвинение 33-летнему местному жителю, который изготовил и установил камеры. За свои услуги он получил от директора около 6 тысяч рублей. Процессуального решения по руководителю пока не принято, пояснили РИА Новости в ведомстве.

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