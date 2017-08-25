Виновник смертельного ДТП в Москве заявил, что сбежал из страны по совету адвоката

В Бутырском следственном изоляторе в Москве завершился первый допрос Александра Ломова, водителя Mercedes, который сбил пешехода на Бауманской улице и скрылся.
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На кадрах видеозаписи допроса видно, как Ломов подробно отвечает на вопросы следователя и пытается доказать, что он действительно раскаялся.
Александр Ломов, обвиняемый: «Страшно стало возвращаться, уже понимал, что ничего хорошего там не будет».
Авария, виновником которой стал Ломов, произошла в декабре 2016-го. Mercedes, за рулем которого был обвиняемый, на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил мужчину. От сильного удара 27-летнего Юрия Карпова отбросило на несколько метров. Ломов, не дожидаясь полиции, скрылся с места ДТП.
Александр Ломов, обвиняемый: «Это было сразу понятно. Признаков жизни он не подавал, сразу было видно, что человек мертв. Я просто в шоке сел в автомобиль, начал думать о семье, о случившемся, вы же понимаете, я не собирался этого совершать. В одну секунду ты становишься преступником. Тем более, когда выходишь и видишь, что произошло… Не передать, что внутри происходит. Сел и уехал. И просто ехал куда-то».
Позже брошенный Mercedes нашли в Орликовом переулке. Эксперты сразу заметили, что кто-то предусмотрительно стер все отпечатки пальцев и в салоне, и на кузове авто. Установили владельца — им оказался партнер Ломова по бизнесу Карен Губасарян, но у того было железное алиби. О том, что было дальше, Ломов рассказал на допросе. Он якобы позвонил знакомому адвокату, а тот не придумал ничего лучше, как посоветовать побег из страны. Ломов отправился в Германию, где его и задержали по запросу российской стороны.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Правоохранительные органы Германии при попытке подозреваемого пересечь границу арестовали его в аэропорту города Мюнхена. После согласования процедуры экстрадиции с компетентными органами Германии Ломов был передан в аэропорту города Мюнхена сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России».
Александр Ломов теперь уверяет, что причиной аварии стало трагическое стечение обстоятельств. Он ехал по трамвайным путям, его занесло на заснеженной улице, после чего машина вылетела на тротуар. После возвращения в Россию Ломов даже изъявил желание встретиться с родственниками погибшего Юрия Карпова, наладить контакт и извиниться. По его словам, сделать это из Германии хотел, но так и не смог.
В самое ближайшее время Ломов предстанет перед судом. С учетом всех обстоятельств ему может грозить до семи лет колонии, сообщает корреспондент НТВ Илья Ушенин.
Александр Ломов, обвиняемый: «Страшно стало возвращаться, уже понимал, что ничего хорошего там не будет».
Авария, виновником которой стал Ломов, произошла в декабре 2016-го. Mercedes, за рулем которого был обвиняемый, на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил мужчину. От сильного удара 27-летнего Юрия Карпова отбросило на несколько метров. Ломов, не дожидаясь полиции, скрылся с места ДТП.
Александр Ломов, обвиняемый: «Это было сразу понятно. Признаков жизни он не подавал, сразу было видно, что человек мертв. Я просто в шоке сел в автомобиль, начал думать о семье, о случившемся, вы же понимаете, я не собирался этого совершать. В одну секунду ты становишься преступником. Тем более, когда выходишь и видишь, что произошло… Не передать, что внутри происходит. Сел и уехал. И просто ехал куда-то».
Позже брошенный Mercedes нашли в Орликовом переулке. Эксперты сразу заметили, что кто-то предусмотрительно стер все отпечатки пальцев и в салоне, и на кузове авто. Установили владельца — им оказался партнер Ломова по бизнесу Карен Губасарян, но у того было железное алиби. О том, что было дальше, Ломов рассказал на допросе. Он якобы позвонил знакомому адвокату, а тот не придумал ничего лучше, как посоветовать побег из страны. Ломов отправился в Германию, где его и задержали по запросу российской стороны.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Правоохранительные органы Германии при попытке подозреваемого пересечь границу арестовали его в аэропорту города Мюнхена. После согласования процедуры экстрадиции с компетентными органами Германии Ломов был передан в аэропорту города Мюнхена сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России».
Александр Ломов теперь уверяет, что причиной аварии стало трагическое стечение обстоятельств. Он ехал по трамвайным путям, его занесло на заснеженной улице, после чего машина вылетела на тротуар. После возвращения в Россию Ломов даже изъявил желание встретиться с родственниками погибшего Юрия Карпова, наладить контакт и извиниться. По его словам, сделать это из Германии хотел, но так и не смог.
В самое ближайшее время Ломов предстанет перед судом. С учетом всех обстоятельств ему может грозить до семи лет колонии, сообщает корреспондент НТВ Илья Ушенин.
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