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  • 23.08, 20:51
    В Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице. аэропорт Шереметьево, Германия, ДТП, Москва, экстрадиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице

    В Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице

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    В Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице

    В Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице

    В Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице

      Сегодня в аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет из Мюнхена. Этим бортом из Германии экстрадировали Александра Ломова — водителя Mercedes, который сбил в декабре прошлого года пешехода на Бауманской улице и скрылся.

      Кадры с камер видеонаблюдения тогда потрясли всех. С какой скоростью гнал лихач по заснеженной улице, точно неизвестно, но явно с превышающей допустимую. Седан занесло, и он сбил человека на тротуаре. После этого виновник припарковался поблизости, а поняв, что пострадавший не дышит, уехал.

      Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова возле выхода из международного терминала Шереметьево Ломова ожидал автозак ФСИН, который увез его в изолятор временного содержания. Сегодня фигуранта резонансного ДТП планируют допросить следователи.

      В день ДТП в отношении Ломова было возбуждено уголовное дело. В связи с его нахождением за пределами России в мае 2017 года он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. 16 июля 2017 года правоохранительные органы Германии арестовали Ломова в аэропорту Мюнхена.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «После согласования процедуры экстрадиции с компетентными органами Германии Ломов был передан в аэропорту г. Мюнхена сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России».

      Как объявленный в розыск преступник смог покинуть пределы России, еще предстоит выяснить следователям.

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