В Россию экстрадировали виновника смертельного ДТП на Бауманской улице

Сегодня в аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет из Мюнхена. Этим бортом из Германии экстрадировали Александра Ломова — водителя Mercedes, который сбил в декабре прошлого года пешехода на Бауманской улице и скрылся.
Кадры с камер видеонаблюдения тогда потрясли всех. С какой скоростью гнал лихач по заснеженной улице, точно неизвестно, но явно с превышающей допустимую. Седан занесло, и он сбил человека на тротуаре. После этого виновник припарковался поблизости, а поняв, что пострадавший не дышит, уехал.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова возле выхода из международного терминала Шереметьево Ломова ожидал автозак ФСИН, который увез его в изолятор временного содержания. Сегодня фигуранта резонансного ДТП планируют допросить следователи.
В день ДТП в отношении Ломова было возбуждено уголовное дело. В связи с его нахождением за пределами России в мае 2017 года он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. 16 июля 2017 года правоохранительные органы Германии арестовали Ломова в аэропорту Мюнхена.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «После согласования процедуры экстрадиции с компетентными органами Германии Ломов был передан в аэропорту г. Мюнхена сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России».
Как объявленный в розыск преступник смог покинуть пределы России, еще предстоит выяснить следователям.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова возле выхода из международного терминала Шереметьево Ломова ожидал автозак ФСИН, который увез его в изолятор временного содержания. Сегодня фигуранта резонансного ДТП планируют допросить следователи.
В день ДТП в отношении Ломова было возбуждено уголовное дело. В связи с его нахождением за пределами России в мае 2017 года он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. 16 июля 2017 года правоохранительные органы Германии арестовали Ломова в аэропорту Мюнхена.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «После согласования процедуры экстрадиции с компетентными органами Германии Ломов был передан в аэропорту г. Мюнхена сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России».
Как объявленный в розыск преступник смог покинуть пределы России, еще предстоит выяснить следователям.
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