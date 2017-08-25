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  • 25.08, 15:17

    Правоохранители не увидели криминала в смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

    4 комментария

    Правоохранители не увидели криминала в смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

    Правоохранители не увидели криминала в смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

    Следователи выясняют причину смерти волонтера, на которого напали у мемориала Немцову в Москве.

    Причина смерти волонтера, которого избили у импровизированного мемориала Борису Немцову в центре Москвы, скорее всего, не криминальная, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    При этом он не исключил, что уголовное дело все же будет возбуждено. Это произойдет в том случае, если удастся установить связь между смертью волонтера и ударом, который он получил возле мемориала.

    Сейчас расследование продолжается. Рассматриваются различные версии.

    Напомним, ранее правозащитники сообщили, что волонтер Иван Скрипниченко скончался после того, как подвергся нападению у стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту.

    Неизвестный вечером 15 августа ударил волонтера, охранявшего мемориал, по лицу и сломал ему нос. А 23 августа Скрипниченко умер в НИИ им. Склифософского. По некоторым данным, причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.

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