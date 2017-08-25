Правоохранители не увидели криминала в смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

Следователи выясняют причину смерти волонтера, на которого напали у мемориала Немцову в Москве.
Причина смерти волонтера, которого избили у импровизированного мемориала Борису Немцову в центре Москвы, скорее всего, не криминальная, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При этом он не исключил, что уголовное дело все же будет возбуждено. Это произойдет в том случае, если удастся установить связь между смертью волонтера и ударом, который он получил возле мемориала.
Сейчас расследование продолжается. Рассматриваются различные версии.
Напомним, ранее правозащитники сообщили, что волонтер Иван Скрипниченко скончался после того, как подвергся нападению у стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту.
Неизвестный вечером 15 августа ударил волонтера, охранявшего мемориал, по лицу и сломал ему нос. А 23 августа Скрипниченко умер в НИИ им. Склифософского. По некоторым данным, причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.
При этом он не исключил, что уголовное дело все же будет возбуждено. Это произойдет в том случае, если удастся установить связь между смертью волонтера и ударом, который он получил возле мемориала.
Сейчас расследование продолжается. Рассматриваются различные версии.
Напомним, ранее правозащитники сообщили, что волонтер Иван Скрипниченко скончался после того, как подвергся нападению у стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту.
Неизвестный вечером 15 августа ударил волонтера, охранявшего мемориал, по лицу и сломал ему нос. А 23 августа Скрипниченко умер в НИИ им. Склифософского. По некоторым данным, причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.
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