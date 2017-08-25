Полиция выясняет причину смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

Правоохранители проверяют информацию о гибели волонтера, которого якобы избили на месте стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: «После публикаций в СМИ о смерти в НИИ им. Склифосовского волонтера Ивана Скрипниченко, который якобы ранее был избит во время охраны стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, правоохранительные органы назначили проверки по фактам его избиения и гибели».
О смерти Скрипченко сообщил правозащитник Андрей Маргулев. В своем Twitter Маргулев написал, что вечером 15 августа неизвестный злоумышленник напал на волонтера и сломал ему нос, а 23 августа активист умер в НИИ им. Склифософского.
По данным СМИ, Скрипченко получил медицинскую помощь сразу после нападения. Позже его выписали, но спустя несколько дней активист снова обратился в НИИ им. Склифосовского для исправления последствий перелома. После второй госпитализации Скрипниченко скончался в больнице. Причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.
Напомним, стихийный мемориал установлен активистами на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Волонтеры дежурят у мемориала, чтобы защитить его от уничтожения.
Источник: «После публикаций в СМИ о смерти в НИИ им. Склифосовского волонтера Ивана Скрипниченко, который якобы ранее был избит во время охраны стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, правоохранительные органы назначили проверки по фактам его избиения и гибели».
О смерти Скрипченко сообщил правозащитник Андрей Маргулев. В своем Twitter Маргулев написал, что вечером 15 августа неизвестный злоумышленник напал на волонтера и сломал ему нос, а 23 августа активист умер в НИИ им. Склифософского.
На Мемориале, трагедия.— Андрей Маргулев (@margulev) 24 августа 2017 г.
Вечером 15.08, в 900 день, подонок напал на волонтера Ивана Скрипниченко и сломал ему нос.
Вчера Иван умер в Склифе.
По данным СМИ, Скрипченко получил медицинскую помощь сразу после нападения. Позже его выписали, но спустя несколько дней активист снова обратился в НИИ им. Склифосовского для исправления последствий перелома. После второй госпитализации Скрипниченко скончался в больнице. Причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.
Напомним, стихийный мемориал установлен активистами на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Волонтеры дежурят у мемориала, чтобы защитить его от уничтожения.
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