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  • 25.08, 12:41

    Полиция выясняет причину смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

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    Полиция выясняет причину смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

    Полиция выясняет причину смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

    Правоохранители проверяют информацию о гибели волонтера, которого якобы избили на месте стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Источник: «После публикаций в СМИ о смерти в НИИ им. Склифосовского волонтера Ивана Скрипниченко, который якобы ранее был избит во время охраны стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, правоохранительные органы назначили проверки по фактам его избиения и гибели».

    О смерти Скрипченко сообщил правозащитник Андрей Маргулев. В своем Twitter Маргулев написал, что вечером 15 августа неизвестный злоумышленник напал на волонтера и сломал ему нос, а 23 августа активист умер в НИИ им. Склифософского.




    По данным СМИ, Скрипченко получил медицинскую помощь сразу после нападения. Позже его выписали, но спустя несколько дней активист снова обратился в НИИ им. Склифосовского для исправления последствий перелома. После второй госпитализации Скрипниченко скончался в больнице. Причиной смерти активиста мог стать оторвавшийся тромб.

    Напомним, стихийный мемориал установлен активистами на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Волонтеры дежурят у мемориала, чтобы защитить его от уничтожения.

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