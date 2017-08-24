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  • 24.08, 22:37

    Стало известно имя американки, выигравшей $758 млн в лотерею

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    Стало известно имя американки, выигравшей $758 млн в лотерею

    Стало известно имя американки, выигравшей $758 млн в лотерею

    Стало известно имя американки, выигравшей $758 млн в лотерею
  • Фото Associated Press © 2017, Josh Reynolds

    • Победительницей лотереи Powerball стала 53-летняя сотрудница больницы.

    Победительницей американской лотереи, выигравшей 758,7 млн долларов, оказалась 53-летняя Мэвис Вонзик. Женщина работала в больнице, но уже сообщила своему начальству, что на рабочем месте ее ждать не стоит.

    Вонзик призналась, что всегда считала выигрыш в лотерею несбыточной мечтой, сообщает Associated Press. Ее выигрыш стал самым крупным призом, когда-либо выигранным одним участником лотереи в США.

    Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.



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