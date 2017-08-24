Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 17:44

    Житель США сорвал рекордный джекпот в 758 млн долларов

    3 комментария
    Житель США сорвал рекордный джекпот в 758 млн долларов

    Житель США сорвал рекордный джекпот в 758 млн долларов

    Житель США сорвал рекордный джекпот в 758 млн долларов
  • Фото Associated Press © 2017, LM Otero

    • В США разыграли джекпот популярной лотереи Powerball в 758 миллионов долларов.

    Выигрышный билет был куплен в одном из магазинов в городе Уотертаун в штате Массачусетс. Призовую комбинацию составили числа 6, 7, 16, 23, 26 и дополнительное 4.

    Имя счастливчика пока неизвестно. Как пишут Вести.ru, он может забрать весь выигрыш сразу либо же получать его в рассрочку в течение 30 лет. При этом каждая последующая выплата будет больше предыдущей на 5%.

    Отмечается, что этот джек-пот стал вторым по величине в истории лотереи Powerball. До этого, в январе 2016 года, была разыграна сумма в 1,6 миллиарда долларов. Тогда выигрыш поделили между собой трое участников лотереи.

    Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru