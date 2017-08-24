Житель США сорвал рекордный джекпот в 758 млн долларов

В США разыграли джекпот популярной лотереи Powerball в 758 миллионов долларов.
Выигрышный билет был куплен в одном из магазинов в городе Уотертаун в штате Массачусетс. Призовую комбинацию составили числа 6, 7, 16, 23, 26 и дополнительное 4.
Имя счастливчика пока неизвестно. Как пишут Вести.ru, он может забрать весь выигрыш сразу либо же получать его в рассрочку в течение 30 лет. При этом каждая последующая выплата будет больше предыдущей на 5%.
Отмечается, что этот джек-пот стал вторым по величине в истории лотереи Powerball. До этого, в январе 2016 года, была разыграна сумма в 1,6 миллиарда долларов. Тогда выигрыш поделили между собой трое участников лотереи.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
Имя счастливчика пока неизвестно. Как пишут Вести.ru, он может забрать весь выигрыш сразу либо же получать его в рассрочку в течение 30 лет. При этом каждая последующая выплата будет больше предыдущей на 5%.
Отмечается, что этот джек-пот стал вторым по величине в истории лотереи Powerball. До этого, в январе 2016 года, была разыграна сумма в 1,6 миллиарда долларов. Тогда выигрыш поделили между собой трое участников лотереи.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах США, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
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