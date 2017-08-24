Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 22:38
    Министр транспорта проконтролировал ремонт дорог в Ярославской области. дороги, строительство, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинистр транспорта проконтролировал ремонт дорог в Ярославской области

    Министр транспорта проконтролировал ремонт дорог в Ярославской области

    комментировать

    Министр транспорта проконтролировал ремонт дорог в Ярославской области

    Министр транспорта проконтролировал ремонт дорог в Ярославской области

      Решением одной из самых острых российских проблем — дорожной — занялись в Ярославской области. Министр транспорта Максим Соколов и исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миронов проинспектировали, как в регионе реализуют федеральный проект «Безопасные качественные дороги». А то, как их нужно строить, показали военные. В рамках учений они возвели железнодорожный мост через Волгу, по которому тут же прошел поезд.

      В Ярославской области в этом году запустили федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» стоимостью более одного миллиарда трехсот миллионов рублей. О том, куда потратят эту внушительную сумму, наполовину состоящую из федеральных вливаний, сегодня врио губернатора области отчитался перед министром транспорта Максимом Соколовым.

      Дмитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области: «За два года только в Ярославле планируется отремонтировать более ста километров дорожного полотна. Сейчас уже в приоритетном порядке ремонтируются самые загруженные участки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а также места концентрации дорожно-транспортных происшествий».

      На многих участках работы уже завершаются, осталось тротуары переложить. Так что пешеходы пока в режиме ожидания. А вот автомобилисты уже новый асфальт оценили.

      Побывал министр транспорта и на социально-значимом для города объекте — Красно-Перекопском мосту. В ноябре прошлого года мост, соединяющий три района, закрыли для для движения. И начали искать деньги для его ремонта. Переговоры Дмитрия Миронова с Максимом Соколовым оказались успешными — из федерального бюджета выделили более 500 миллионов рублей. Реконструкция началась на днях. Впрочем, реконструкция — это мягко сказано. Мост, по сути, полностью снесут и возведут новый, четырехполосный.

      Пока же жителям прилегающих районов приходится пользоваться объездной дорогой. Это не очень удобно и занимает больше времени. Московские подрядчики учли важность этого путепровода в жизни города и сократили срок строительства с 14 месяцев до пяти. Кстати, власти Ярославской области предусмотрели и варианты, если вдруг форс-мажор и вообще никаких мостов и дорог. Всех спасет Волга-матушка и, как это ни странно, железнодорожные войска России. Учения прошли сегодня под руководством министра обороны Сергея Шойгу. По легенде условный противник разрушил капитальный железнодорожный мост, а военные оперативно навели комбинированный наплавной длиной в километр.

      Главное же, что мост этот выдержал нагрузку в пять тысяч тонн. Сначала по нему пустили воинский эшелон с десятью танками и десятью с БТРами, затем второй поезд с десятью вагонами, в которых находился личный состав, передает корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru