Шойгу проконтролировал ход военных учений в Ярославле

Министр обороны РФ наблюдал за масштабными военными учениями на Волге.

1619 учения

Шойгу

Ярославль

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг наблюдал за ходом масштабных военных учений в Ярославле. Маневры проходят во всех подразделениях в рамках проверки материально-технического обеспечения российской армии.



Сергей Шойгу встретился с исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Мироновым. Вместе они увидели показательные выступления «тыловиков» — войск, которые в военное время обеспечивают армию транспортной коммуникацией. Участники тренировки возвели на Волге так называемый наплавной железнодорожный мост, по которому через реку переправили людей, грузовики, танки и бронетранспортеры. На учения могли посмотреть все желающие: для них на берегу построили трибуны.