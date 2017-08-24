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  • 24.08, 17:43
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    Шойгу проконтролировал ход военных учений в Ярославле

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    Шойгу проконтролировал ход военных учений в Ярославле

    Шойгу проконтролировал ход военных учений в Ярославле

    Шойгу проконтролировал ход военных учений в Ярославле

      Министр обороны РФ наблюдал за масштабными военными учениями на Волге.

      Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг наблюдал за ходом масштабных военных учений в Ярославле. Маневры проходят во всех подразделениях в рамках проверки материально-технического обеспечения российской армии.

      Сергей Шойгу встретился с исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Мироновым. Вместе они увидели показательные выступления «тыловиков» — войск, которые в военное время обеспечивают армию транспортной коммуникацией. Участники тренировки возвели на Волге так называемый наплавной железнодорожный мост, по которому через реку переправили людей, грузовики, танки и бронетранспортеры. На учения могли посмотреть все желающие: для них на берегу построили трибуны.

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