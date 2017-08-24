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  • 24.08, 22:38

    В ночь на пятницу Центральную Россию накроют грозы и град

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    • Фото: Савинцев Федор / ТАСС
    В ночь на пятницу Центральную Россию накроют грозы и град

    В ночь на пятницу Центральную Россию накроют грозы и град

    В ночь на пятницу Центральную Россию накроют грозы и град
  • Фото: Савинцев Федор / ТАСС

    • МЧС предупреждает жителей ЦФО о непогоде вечером в четверг и в ночь на пятницу.

    Региональные управления МЧС снова предупреждают жителей Центральной России о сильном ветре, грозовых ливнях и граде. Первой непогоду почувствует на себе Костромская область: там гроза, град и шквалистый ветер скоростью до 15–20 метров в секунду ожидаются в ближайшие два часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС. Грозы и сильный ветер придут во Владимирскую, Смоленскую, Тульскую и Калужскую области, в Калужской области также возможен град.

    Экстренное предупреждение будет действовать и в ночь на пятницу. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность: по возможности переждать непогоду в помещениях, не становиться и не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.

    Накануне из-за шквального ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, в ряде городов и сел Тульской и Владимирской областях произошли отключения электричества. Также без света остались несколько населенных пунктов в Липецкой и Воронежской областях. Сильный ливень прошел и в столичном регионе, из-за чего Москва встала в многокилометровых пробках.

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