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  • 23.08, 20:51

    Москва после ливня встала в 8-балльных пробках

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    Москва после ливня встала в <nobr>8-балльных</nobr> пробках

    Москва после ливня встала в 8-балльных пробках

    Москва после ливня встала в <nobr>8-балльных</nobr> пробках

    Около 350 бригад Мосводостока ликвидируют последствия ливня, прошедшего в российской столице 23 августа.

    Загруженность дорог в Москве, согласно сервису «Яндекс.Пробки», оценивается в 8 баллов. Затор на внутренней стороне ТТК от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы растянулся почти на 30 километров.

    Наибольшие затруднения по направлению в область отмечены на Кутузовском проспекте, Можайском шоссе, Большой Лубянке и улице Пречистенка.

    Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Ружейного переулка до Зубовской улицы и от улицы Красина до Проточного переулка. По внутренней стороне — от Калужской площади до улицы Пречистенка.

    Движение на МКАД затруднено по внешней стороне от Боровского шоссе до Калужского, от Дмитровского шоссе до Ленинградского. На внутренней стороне — от улицы Капотня до Липецкой.

    Ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил, что 23 и 24 августа в Москве возможны сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. Ожидалось, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

    Ну вы же знаете, что в Москве буря мглою небо кроет? А у нас Академика Павлова утонула — как и 10 лет назад воды по свежевыложенный бордюрный камень 🙄 А на Молодогвардейской от МКАД и до перекрестка с Ярцевской движение умерло из-за аварии — грузовик все три полосы занял, объезд по встречной. И все равно всем хорошего вечера — бросайте 🚗🚕🚙, спускайтесь в 🚈. Там обещали усиленный режим работы. И почему дождик нам всегда ТАК страшен? #Москва #дождь #лужи #яидуполужам

    Публикация от Светлана (@svetlanalanash)





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