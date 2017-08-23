Москва после ливня встала в 8-балльных пробках

Около 350 бригад Мосводостока ликвидируют последствия ливня, прошедшего в российской столице 23 августа.
Наибольшие затруднения по направлению в область отмечены на Кутузовском проспекте, Можайском шоссе, Большой Лубянке и улице Пречистенка.
Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Ружейного переулка до Зубовской улицы и от улицы Красина до Проточного переулка. По внутренней стороне — от Калужской площади до улицы Пречистенка.
Движение на МКАД затруднено по внешней стороне от Боровского шоссе до Калужского, от Дмитровского шоссе до Ленинградского. На внутренней стороне — от улицы Капотня до Липецкой.
Ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил, что 23 и 24 августа в Москве возможны сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. Ожидалось, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
Ну вы же знаете, что в Москве буря мглою небо кроет? А у нас Академика Павлова утонула — как и 10 лет назад воды по свежевыложенный бордюрный камень 🙄 А на Молодогвардейской от МКАД и до перекрестка с Ярцевской движение умерло из-за аварии — грузовик все три полосы занял, объезд по встречной. И все равно всем хорошего вечера — бросайте 🚗🚕🚙, спускайтесь в 🚈. Там обещали усиленный режим работы. И почему дождик нам всегда ТАК страшен? #Москва #дождь #лужи #яидуполужам
Сегодняшний ливень словно плачь города об уходящем лете. Которое все так ждали, трепетно ловя каждый солнечный лучик. Которое было столь недолгим. Которое так не хочется отпускать… #Москва #ливень #дождь #лето #город #погода #природа #Moscow #rain #weather #summer #nature #город #столица #city #capital #Россия
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