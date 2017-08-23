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  • 23.08, 10:56

    МЧС предупредило москвичей о граде и сильном ветре

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    • Фото: Лысцева Марина / ТАСС
    МЧС предупредило москвичей о граде и сильном ветре

    МЧС предупредило москвичей о граде и сильном ветре

    МЧС предупредило москвичей о граде и сильном ветре
  • Фото: Лысцева Марина / ТАСС

    • Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о сильном дожде, граде и ветре на ближайшие сутки.

    По прогнозу Росгидрометцентра, в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие часы в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с. Прогноз сохраняется на весь день 23 августа и следующие сутки.



    МЧС в связи с этим напоминает, что в случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также соблюдать на дороге правила дорожного движения.

    С сегодняшнего дня в столичном регионе начинается похолодание. К выходным температура опустится до 20 градусов.

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