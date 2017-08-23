МЧС предупредило москвичей о граде и сильном ветре

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильный дождь, гроза, град, порывы ветра) https://t.co/iSMTLwEopm — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) August 23, 2017

По прогнозу Росгидрометцентра, в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие часы в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с. Прогноз сохраняется на весь день 23 августа и следующие сутки.МЧС в связи с этим напоминает, что в случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также соблюдать на дороге правила дорожного движения.С сегодняшнего дня в столичном регионе начинается похолодание. К выходным температура опустится до 20 градусов.