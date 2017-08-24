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  • 24.08, 17:43

    Минобороны заказало оружие, работающее «на новых физических принципах»

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    Минобороны заказало оружие, работающее «на новых физических принципах»

    Минобороны заказало оружие, работающее «на новых физических принципах»

    Минобороны России и Российский федеральный ядерный центр подписали контракт на разработку боевого комплекса «Задира-16», работающего на «новых физических принципах».

    Контракт заключили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Со стороны Минобороны документ подписал замминистра ведомства Юрий Борисов. Российский федеральный ядерный центр представлял его директор Валентин Костюков, сообщает ТАСС.

    О каких именно физических принципах идет речь, пока не уточняется. Однако ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал о том, что в этом направлении проводится ряд разработок.

    Под «новыми физическими принципами» понимаются природные явления и физические процессы, ранее не использовавшиеся в военном деле. В настоящее время в зависимости от принципа выделяются радиочастотное, лазерное, пучковое, кинетическое и другие виды оружия.

    Сегодня же стало известно, что Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты о поставках новых танков Т-90М и машин поддержки «Терминатор», которые оснащены гранатометами и предназначены для действий в составе танковых формирований. Ранее эта техника поставлялась исключительно на экспорт.

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