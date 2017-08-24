Минобороны заказало оружие, работающее «на новых физических принципах»

Минобороны России и Российский федеральный ядерный центр подписали контракт на разработку боевого комплекса
«Задира-16», работающего на «новых физических принципах».
Контракт заключили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Со стороны Минобороны документ подписал замминистра ведомства Юрий Борисов. Российский федеральный ядерный центр представлял его директор Валентин Костюков, сообщает ТАСС.
О каких именно физических принципах идет речь, пока не уточняется. Однако ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал о том, что в этом направлении проводится ряд разработок.
Под «новыми физическими принципами» понимаются природные явления и физические процессы, ранее не использовавшиеся в военном деле. В настоящее время в зависимости от принципа выделяются радиочастотное, лазерное, пучковое, кинетическое и другие виды оружия.
Сегодня же стало известно, что Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты о поставках новых танков Т-90М и машин поддержки «Терминатор», которые оснащены гранатометами и предназначены для действий в составе танковых формирований. Ранее эта техника поставлялась исключительно на экспорт.
О каких именно физических принципах идет речь, пока не уточняется. Однако ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал о том, что в этом направлении проводится ряд разработок.
Под «новыми физическими принципами» понимаются природные явления и физические процессы, ранее не использовавшиеся в военном деле. В настоящее время в зависимости от принципа выделяются радиочастотное, лазерное, пучковое, кинетическое и другие виды оружия.
Сегодня же стало известно, что Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты о поставках новых танков Т-90М и машин поддержки «Терминатор», которые оснащены гранатометами и предназначены для действий в составе танковых формирований. Ранее эта техника поставлялась исключительно на экспорт.
Комментарии