В России открылось первое турагентство КНДР

КНДР открывает в России первое туристическое агентство. Отдельно подчеркивается, что фирма гарантирует туристам безопасность во время пребывания на территории страны.
Основанная в 2017 году компания NKOREAN была одобрена правительством КНДР и будет работать в РФ при поддержке посольства Северной Кореи. Кроме того, россиянам гарантируется упрощение процедуры выдачи виз в эту страну.
Сергей Голов, президент Союза туристических агентств: «Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно».
Во время презентации турагентсва советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун заявил, что ядерный потенциал Северной Кореи гарантирует безопасность законопослушным туристам на территории их страны.
Ким Сен Хун, советник посольства КНДР в РФ: «КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны».
Напомним, недавно в США скончался 22-летний американский студент Отто Уормбиер, который был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению во «враждебной деятельности против республики с целью подрыва основ единства Кореи». Студент прибыл в Северную Корею с групповым туром. Позже во время суда он сознался, что сорвал пропагандистский плакат в отеле Пхеньяна. Этот поступок молодой человек назвал «самой страшной ошибкой в жизни». Некоторое время американец провел в северокорейской тюрьме, где впал в состояние комы. Власти Северной Кореи приняли решение отправить заключенного на родину. Через несколько дней после возвращения молодой человек скончался.
Сергей Голов, президент Союза туристических агентств: «Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно».
Во время презентации турагентсва советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун заявил, что ядерный потенциал Северной Кореи гарантирует безопасность законопослушным туристам на территории их страны.
Ким Сен Хун, советник посольства КНДР в РФ: «КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны».
Напомним, недавно в США скончался 22-летний американский студент Отто Уормбиер, который был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению во «враждебной деятельности против республики с целью подрыва основ единства Кореи». Студент прибыл в Северную Корею с групповым туром. Позже во время суда он сознался, что сорвал пропагандистский плакат в отеле Пхеньяна. Этот поступок молодой человек назвал «самой страшной ошибкой в жизни». Некоторое время американец провел в северокорейской тюрьме, где впал в состояние комы. Власти Северной Кореи приняли решение отправить заключенного на родину. Через несколько дней после возвращения молодой человек скончался.
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