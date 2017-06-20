Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 02:32

    Освобожденный властями КНДР американский студент умер в США

    комментировать
    Освобожденный властями КНДР американский студент умер в США

    Освобожденный властями КНДР американский студент умер в США

    Освобожденный властями КНДР американский студент умер в США
  • Фото Associated Press © 2017, Kim Kwang Hyon

    • В США скончался американский студент Отто Фредерик Уормбиер, которого власти Северной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы за порчу пропагандистского плаката, а позже отправили на родину в состоянии комы.

    Как пишет Reuters, 22-летний американский студент Отто Уормбиер скончался. Информацию об этом подтвердила семья Уормбиера.

    Уормбиер был освобожден властями КНДР менее недели назад. В состоянии комы его доставили в США. Власти Северной Кореи сообщили, что приговоренного к 15 годам лишения свободы американца отправили на родину «по гуманитарным соображениям».

    Президент США уже выступил с обращением, в котором осудил жестокость северокорейского режима, цитирует РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима».

    По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Уормбиер пребывал в состоянии комы с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. После транспортировки на родину американские врачи обследовали студента и заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

    Напомним, в Отто Уормбиера приговорили в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению во «враждебной деятельности против республики с целью подрыва основ единства Кореи». Студент прибыл в Северную Корею с групповым туром. Позже во время суда он сознался, что сорвал пропагандистский плакат в отеле Пхеньяна. Этот поступок молодой человек назвал «самой страшной ошибкой в жизни».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru