Освобожденный властями КНДР американский студент умер в США

В США скончался американский студент Отто Фредерик Уормбиер, которого власти Северной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы за порчу пропагандистского плаката, а позже отправили на родину в состоянии комы.
Как пишет Reuters, 22-летний американский студент Отто Уормбиер скончался. Информацию об этом подтвердила семья Уормбиера.
Уормбиер был освобожден властями КНДР менее недели назад. В состоянии комы его доставили в США. Власти Северной Кореи сообщили, что приговоренного к 15 годам лишения свободы американца отправили на родину «по гуманитарным соображениям».
Президент США уже выступил с обращением, в котором осудил жестокость северокорейского режима, цитирует РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима».
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Уормбиер пребывал в состоянии комы с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. После транспортировки на родину американские врачи обследовали студента и заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.
Уормбиера приговорили в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению во «враждебной деятельности против республики с целью подрыва основ единства Кореи». Студент прибыл в Северную Корею с групповым туром. Позже во время суда он сознался, что сорвал пропагандистский плакат в отеле Пхеньяна. Этот поступок молодой человек назвал «самой страшной ошибкой в жизни».
Уормбиер был освобожден властями КНДР менее недели назад. В состоянии комы его доставили в США. Власти Северной Кореи сообщили, что приговоренного к 15 годам лишения свободы американца отправили на родину «по гуманитарным соображениям».
Президент США уже выступил с обращением, в котором осудил жестокость северокорейского режима, цитирует РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима».
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Уормбиер пребывал в состоянии комы с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. После транспортировки на родину американские врачи обследовали студента и заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.
Уормбиера приговорили в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению во «враждебной деятельности против республики с целью подрыва основ единства Кореи». Студент прибыл в Северную Корею с групповым туром. Позже во время суда он сознался, что сорвал пропагандистский плакат в отеле Пхеньяна. Этот поступок молодой человек назвал «самой страшной ошибкой в жизни».
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