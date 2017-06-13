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  • 13.06, 19:03

    В КНДР освобожден американский студент, получивший 15 лет за плакат

    1 комментарий

    В КНДР освобожден американский студент, получивший 15 лет за плакат

    В КНДР освобожден американский студент, получивший 15 лет за плакат

    Пхеньян согласился отпустить на свободу американского студента Отто Уормбиера, осужденного на 15 лет за попытку украсть пропагандистский плакат.

    Сейчас Уормбиер направляется на родину, где сможет воссоединиться с семьей.

    При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Госдеп обеспечил освобождение американского студента по указанию Дональда Трампа, передает Associated Press.

    Отто Уормбиер был приговорен к 15 годам каторжных работ в марте 2016 года. Его признали виновным во «враждебной деятельности против республики с целью подрыва основ единства Кореи». При этом в СМИ появилась видеозапись, на которой студент признается, что сорвал пропагандистский плакат в отеле Пхеньяна. Свой поступок молодой человек называет «самой страшной ошибкой в жизни».

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