В Туве назвали нормальной историю 4-летней девочки, ходившей ночью по тайге

Глава Республики Тыва назвал совершенно естественной с точки зрения коренных тувинцев громкую историю четырехлетней девочки, прошедшей зимой восемь километров по тайге за помощью для бабушки и дедушки.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал скандал, который разгорается вокруг семьи 4-летней девочки, которая минувшей зимой отправилась за помощью ночью по тайге. Ребенок преодолел 8 км, дойдя до ближайшей деревни, чтобы вызвать врача. У самой малышки медики диагностировали неопасное для жизни переохлаждение.
Позже следователи в Туве завели уголовное дело в отношении матери девочки, которая оставила ребенка у пожилых родителей в труднодоступном месте Салдам-Белдир. Сейчас уголовное преследование в отношении матери прекращено. Власти республики готовы помочь женщине с работой и предоставить семье квартиру в райцентре, передает РИА Новости.
Глава республики отметил, что подвиг маленькой тувинки — совершенно естественное явление для местных жителей. Он отметил, что в Туве ребенка воспитывают именно так, чтобы с раннего детства он был как можно самостоятельнее, помогал старшим. «Это правило кочевой жизни, из которой выросла культура тувинского народа. Здесь девочка к шести-семи годам должна уметь многое из того, что положено женщине: убираться, разжигать очаг, готовить еду, шить, нянчить младших и другое. Мальчишкам уже в девять-десять лет положено крепко сидеть в седле, управляться с конем, пасти скот, выполнять многие виды мужской работы на стоянке», — рассказал Кара-оол.
Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва: «Если говорить об уголовном преследовании, то, на первый взгляд, маму Сагланы действительно можно было во всем обвинить и наказать. Но уверен: если бы Элянору все же судили, то присяжные признали бы ее невиновной — ни в оставлении дочки в опасности, ни в плохом материнстве. Если вдуматься, как может быть плохой мать, у которой дочка умеет перебороть страх, сознает ответственность за близких людей, знает, как выжить в тайге, где нет элементарных для XXI века вещей вроде мобильной связи, электричества, дорог и так далее?»
По мнению главы республики, ребенок должен сам познавать реалии жизни и учиться справляться с трудностями, поскольку «другого способа узнать жизнь и найти себя в ней нет». Также Кара-оол считает, что федеральное законодательство в некоторых случаях совершенно не учитывает специфику регионов. И многие в Туве «были крайне удивлены, что кто-то увидел нарушение закона в том, что девочка одна прошла несколько километров по тайге».
Позже следователи в Туве завели уголовное дело в отношении матери девочки, которая оставила ребенка у пожилых родителей в труднодоступном месте Салдам-Белдир. Сейчас уголовное преследование в отношении матери прекращено. Власти республики готовы помочь женщине с работой и предоставить семье квартиру в райцентре, передает РИА Новости.
Глава республики отметил, что подвиг маленькой тувинки — совершенно естественное явление для местных жителей. Он отметил, что в Туве ребенка воспитывают именно так, чтобы с раннего детства он был как можно самостоятельнее, помогал старшим. «Это правило кочевой жизни, из которой выросла культура тувинского народа. Здесь девочка к шести-семи годам должна уметь многое из того, что положено женщине: убираться, разжигать очаг, готовить еду, шить, нянчить младших и другое. Мальчишкам уже в девять-десять лет положено крепко сидеть в седле, управляться с конем, пасти скот, выполнять многие виды мужской работы на стоянке», — рассказал Кара-оол.
Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва: «Если говорить об уголовном преследовании, то, на первый взгляд, маму Сагланы действительно можно было во всем обвинить и наказать. Но уверен: если бы Элянору все же судили, то присяжные признали бы ее невиновной — ни в оставлении дочки в опасности, ни в плохом материнстве. Если вдуматься, как может быть плохой мать, у которой дочка умеет перебороть страх, сознает ответственность за близких людей, знает, как выжить в тайге, где нет элементарных для XXI века вещей вроде мобильной связи, электричества, дорог и так далее?»
По мнению главы республики, ребенок должен сам познавать реалии жизни и учиться справляться с трудностями, поскольку «другого способа узнать жизнь и найти себя в ней нет». Также Кара-оол считает, что федеральное законодательство в некоторых случаях совершенно не учитывает специфику регионов. И многие в Туве «были крайне удивлены, что кто-то увидел нарушение закона в том, что девочка одна прошла несколько километров по тайге».
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