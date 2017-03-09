В Туве четырехлетняя девочка прошла 4 км по тайге ради спасения слепого дедушки

В Туве четырехлетняя девочка преодолела путь в несколько километров по тайге в трескучий мороз, чтобы добраться до ближайшего села и позвать на помощь.

Маленькая Саглана жила у подножья гор с дедом и бабушкой. Пенсионерка скончалась, а ее супруг — инвалид по зрению — абсолютно ничего не видит. Ему пришлось отправить внучку в соседний населенный пункт за помощью.



Преодолевая сугробы в лесу, Саглана получила переохлаждение. Шла она несколько часов. С собой у нее была лишь коробка спичек. На тот случай, если будет замерзать, она должна была развести костер. Но тратить время девочка не стала. Саглана до сих пор проходит лечение в больнице. На холоде она сильно простудилась, но, по словам врачей, быстро идет на поправку.



Чечена Дудуп, глава администрации Тере-Хольского района Республики Тува: «Ее положили на обследование в районную больнциу. Угрозы здоровью нет, но на всякий случай пролечили… Девочка смышленая, в дальнейшем мы все равно мы будем ей помогать».



Сегодня стало известно, что органы соцслужбы поместили ребенка в приют. Понятное дело, что инвалид воспитывать девочку просто не в состоянии. А мать-студентка уехала в райцентр учиться. Она уже пообещала перевестись на заочное отделение и вернуть ребенка.



В свои четыре года Саглана, конечно, не до конца осознает, какой подвиг совершила. Ведь, по сути, она спасла пенсионера от гибели.



Виталий Бартына-Сады, председатель Комитета по безопасности Верховного Хурала: «Взрослые не многие могут так пройти 4 километра. Оказалось, в 6 утра она шла, темно у нас тут в 6 утра-то. Не каждый, наверное, так поступит».



Девочка сейчас находится под наблюдением психологов. В приюте говорят, что не будут препятствовать общению ребенка с матерью, тем более что женщина уже начала оформлять документы, для того чтобы вернуть малышку.



За смелость в республиканском парламенте малышку решили наградить, а в качестве подарка — отправить ее на отдых в санаторий вместе с матерью. Она, кстати, теперь ни на минуту не спускает с рук маленькую дочь. Обещает, что надолго больше никуда без нее не уедет.

