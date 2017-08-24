Сотни хабаровчан простились с убитым пауэрлифтером Драчёвым

В Хабаровске в
Спасо-Преображенском кафедральном соборе проходит прощание с убитым в уличной драке чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым.
По данным «Интерфакса», проводить спортсмена в последний путь пришли около 300 человек. Драчёва похоронят на Центральном городском кладбище.
Андрей Драчёв был убит 20 августа в драке у одного из городских кафе. Пауэрлифтер скончался в результате черепно-мозговой травмы.
Второй участник драки, уроженец Амурска Анар Аллаверханов, скрылся. Он объявлен в федеральный розыск. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Андрей Драчёв был убит 20 августа в драке у одного из городских кафе. Пауэрлифтер скончался в результате черепно-мозговой травмы.
Второй участник драки, уроженец Амурска Анар Аллаверханов, скрылся. Он объявлен в федеральный розыск. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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