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  • 24.08, 05:03
    Сотни хабаровчан простились с убитым пауэрлифтером Драчёвым. Хабаровский край, драки и избиения, похороны, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни хабаровчан простились с убитым пауэрлифтером Драчёвым

    Сотни хабаровчан простились с убитым пауэрлифтером Драчёвым

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    Сотни хабаровчан простились с убитым пауэрлифтером Драчёвым

    Сотни хабаровчан простились с убитым пауэрлифтером Драчёвым

      В Хабаровске в Спасо-Преображенском кафедральном соборе проходит прощание с убитым в уличной драке чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым.

      По данным «Интерфакса», проводить спортсмена в последний путь пришли около 300 человек. Драчёва похоронят на Центральном городском кладбище.

      Андрей Драчёв был убит 20 августа в драке у одного из городских кафе. Пауэрлифтер скончался в результате черепно-мозговой травмы.

      Второй участник драки, уроженец Амурска Анар Аллаверханов, скрылся. Он объявлен в федеральный розыск. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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