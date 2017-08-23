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  • 23.08, 10:56
    За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей. драки и избиения, расследование, смерть, убийства и покушения, Хабаровский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей

    За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей

    11 комментариев
    За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей

    За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей

    За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей

      Хабаровская полиция объявила о вознаграждении в 500 тыс. рублей за сведения о местонахождении подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.

      Из сообщения УМВД по Хабаровскому краю: «За информацию, способствующую задержанию Анара Алияр-оглы Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. Если вам что-либо известно о местонахождении Аллахверанова, просьба незамедлительно сообщить в УУР УМВД России по Хабаровскому краю по тел. 8(4212) 38–73-53, 38–75-88, 38–76-90, 8–924-212–32-02».

      Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

      смотретьУбийцу пауэрлифтера Драчёва объявили в федеральный розыск
      Убийцу пауэрлифтера Драчёва объявили в федеральный розыск
      Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв был убит в уличной драке у хабаровского кафе утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.

      Подозреваемый, 25-летний уроженец Амурска Аллаверханов, скрылся сразу после драки. Он объявлен в федеральный розыск.

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