За информацию об убийце пауэрлифтера Драчёва дают полмиллиона рублей

Хабаровская полиция объявила о вознаграждении в 500 тыс. рублей за сведения о местонахождении подозреваемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.
Из сообщения УМВД по Хабаровскому краю: «За информацию, способствующую задержанию Анара Алияр-оглы Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. Если вам что-либо известно о местонахождении Аллахверанова, просьба незамедлительно сообщить в УУР УМВД России по Хабаровскому краю по тел. 8(4212)
38–73-53, 38–75-88, 38–76-90, 8–924-212–32-02».
Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв был убит в уличной драке у хабаровского кафе утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый, 25-летний уроженец Амурска Аллаверханов, скрылся сразу после драки. Он объявлен в федеральный розыск.
Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв был убит в уличной драке у хабаровского кафе утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый, 25-летний уроженец Амурска Аллаверханов, скрылся сразу после драки. Он объявлен в федеральный розыск.
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