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  • 23.08, 20:51
    Российские пилотажные группы показали мастерство на форуме «Армия-2017». авиация, армия и флот РФ, Московская область, самолеты, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские пилотажные группы показали мастерство на форуме «Армия-2017»

    Российские пилотажные группы показали мастерство на форуме «Армия-2017»

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    Российские пилотажные группы показали мастерство на форуме <nobr>«Армия-2017»</nobr>

    Российские пилотажные группы показали мастерство на форуме «Армия-2017»

    Российские пилотажные группы показали мастерство на форуме <nobr>«Армия-2017»</nobr>

      Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во второй день международного военного форума «Армия-2017» осмотрел выставку, посвященную операции российских военных в Сирии. Среди экспонатов было и трофейное оружие. Также сегодня свое мастерство продемонстрировали российские пилотажные группы.

      Особое внимание глава Минобороны уделил воздушно-космическим силам России, которые сыграли ключевую роль в сирийской операции. Новейшие образцы военной техники — это представленные на выставке истребитель пятого поколения Су-57 и легкий истребитель поколения 4++ МиГ-35.

      И сегодня же в небе над Кубинкой прошли показательные полеты с участием всех пилотажных группы страны — «Стрижей», «Русских витязей», «Соколов России» и «Беркутов». Сегодня воздушную программу смогли увидеть только специалисты, а все желающие смогут сделать это в выходные. Впервые в показательных полетах примет участие и пилотажная группа «Турецкие звезды».

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