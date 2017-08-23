Российские пилотажные группы показали мастерство на форуме «Армия-2017»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во второй день международного военного форума
«Армия-2017» осмотрел выставку, посвященную операции российских военных в Сирии. Среди экспонатов было и трофейное оружие. Также сегодня свое мастерство продемонстрировали российские пилотажные группы.
Особое внимание глава Минобороны уделил воздушно-космическим силам России, которые сыграли ключевую роль в сирийской операции. Новейшие образцы военной техники — это представленные на выставке истребитель пятого поколения Су-57 и легкий истребитель поколения 4++ МиГ-35.
И сегодня же в небе над Кубинкой прошли показательные полеты с участием всех пилотажных группы страны — «Стрижей», «Русских витязей», «Соколов России» и «Беркутов». Сегодня воздушную программу смогли увидеть только специалисты, а все желающие смогут сделать это в выходные. Впервые в показательных полетах примет участие и пилотажная группа «Турецкие звезды».
И сегодня же в небе над Кубинкой прошли показательные полеты с участием всех пилотажных группы страны — «Стрижей», «Русских витязей», «Соколов России» и «Беркутов». Сегодня воздушную программу смогли увидеть только специалисты, а все желающие смогут сделать это в выходные. Впервые в показательных полетах примет участие и пилотажная группа «Турецкие звезды».
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