Суд постановил взыскать с АФК «Система» в пользу «Роснефти» более 136 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» и постановил взыскать с нее в качестве компенсации убытков 136 млрд 273 млн 554 тысячи 65 рублей.
АФК «Система» сразу же заявила о намерении обжаловать решение суда и выразила уверенность, что апелляционная инстанция признает правоту корпорации и отменит решение башкирского арбитража.
«Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 2005-го по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После выкупа акций у миноритариев «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».
«Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела некоторые активы, что и повлекло за собой многомиллиардные убытки. В «Системе» заявили, что все указанные в иске корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса.
Изначально сумма иска «Роснефти» составляла 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом изменения валютных курсов.
«Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 2005-го по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После выкупа акций у миноритариев «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».
«Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что она при реорганизации «Башнефти» вывела некоторые активы, что и повлекло за собой многомиллиардные убытки. В «Системе» заявили, что все указанные в иске корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса.
Изначально сумма иска «Роснефти» составляла 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом изменения валютных курсов.
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