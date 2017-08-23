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  • 23.08, 20:50
    Контактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе. Минск, Украина, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонтактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе

    Контактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе

    4 комментария

    Контактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе

    Контактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе

      Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовали решение обеспечить прекращение огня с 25 августа.

      Представитель РФ в группе Борис Грызлов выразил надежду, что так называемое школьное перемирие будет соблюдаться бессрочно.

      Борис Грызлов, представитель РФ в контактной группе: «Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что „школьное“ перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно».

      Грызлов также обратил внимание на данные об обстрелах сотрудников Совместного центра координации и контроля и сообщил, что российская сторона потребовала применения дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня, сообщает «Интерфакс».

      Ранее лидеры России, Германии, Франции и Украины по телефону обсудили ситуацию в Донбассе. Как сообщили в Кремле, собеседники поддержали предложение контактной группы объявить перемирие с началом учебного года.

      смотреть«Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе
      «Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе
      Стороны также выразили надежду, что этот шаг поможет стабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины и обеспечит безопасность мирного населения. Члены «нормандской четверки» договорились и дальше помогать реализации минских соглашений.

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