Контактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе

Участники контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовали решение обеспечить прекращение огня с 25 августа.
Представитель РФ в группе Борис Грызлов выразил надежду, что так называемое школьное перемирие будет соблюдаться бессрочно.
Борис Грызлов, представитель РФ в контактной группе: «Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что „школьное“ перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно».
Грызлов также обратил внимание на данные об обстрелах сотрудников Совместного центра координации и контроля и сообщил, что российская сторона потребовала применения дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня, сообщает «Интерфакс».
Ранее лидеры России, Германии, Франции и Украины по телефону обсудили ситуацию в Донбассе. Как сообщили в Кремле, собеседники поддержали предложение контактной группы объявить перемирие с началом учебного года.
Стороны также выразили надежду, что этот шаг поможет стабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины и обеспечит безопасность мирного населения. Члены «нормандской четверки» договорились и дальше помогать реализации минских соглашений.
Борис Грызлов, представитель РФ в контактной группе: «Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что „школьное“ перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно».
Грызлов также обратил внимание на данные об обстрелах сотрудников Совместного центра координации и контроля и сообщил, что российская сторона потребовала применения дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня, сообщает «Интерфакс».
Ранее лидеры России, Германии, Франции и Украины по телефону обсудили ситуацию в Донбассе. Как сообщили в Кремле, собеседники поддержали предложение контактной группы объявить перемирие с началом учебного года.
Стороны также выразили надежду, что этот шаг поможет стабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины и обеспечит безопасность мирного населения. Члены «нормандской четверки» договорились и дальше помогать реализации минских соглашений.
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