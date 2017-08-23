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  • 23.08, 10:56
    «Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе. Путин, Украина, перемирие, Меркель, войны и вооруженные конфликты, Порошенко, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе

    «Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе

    7 комментариев
    • Фото РИА Новости
    «Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе

    «Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе

    «Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе
    • Фото РИА Новости

      • Лидеры стран «нормандской четверки» Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Пётр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Донбассе.

      Стороны поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении перемирия в Донбассе по случаю начала учебного года.

      Из сообщения Кремля: «Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса».

      Собеседники также договорились продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации комплекса минских договоренностей, сообщает Кремль.

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