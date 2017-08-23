«Нормандская четверка» выступила в поддержку перемирия в Донбассе

Лидеры стран «нормандской четверки» Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Пётр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Донбассе.
Стороны поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении перемирия в Донбассе по случаю начала учебного года.
Из сообщения Кремля: «Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса».
Собеседники также договорились продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации комплекса минских договоренностей, сообщает Кремль.
Из сообщения Кремля: «Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса».
Собеседники также договорились продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации комплекса минских договоренностей, сообщает Кремль.
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