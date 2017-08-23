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  • 23.08, 10:56
    Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах. Госдепартамент США, США, визы, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах

    Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Сергей Мамонтов
    Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах

    Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах

    Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах
    • Фото РИА Новости, Сергей Мамонтов

      • Граждане России могут обращаться за получением американской визы в посольства и консульства США в любых других странах, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, заявили в посольстве США в РФ.

      С сегодняшнего дня США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве, при этом сроки рассмотрения заявок и периоды ожидания собеседования будут увеличены.

      В связи с этим в посольстве США сообщили, что американские законы не запрещают российским гражданам подавать документы на визу в другой стране.

      Посольство США в РФ: «Граждане РФ, как и граждане других стран, могут подать документы на визу в консульствах США в любой стране мира. Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране».

      По данным РИА Новости, период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет 4 календарных дня, в Тбилиси — 8, Пекине — 4, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

      А в МИД России накануне заявили, что проблемы с выдачей американских виз россиянам свидетельствуют о неэффективной работе дипмиссии США.

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