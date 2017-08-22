МИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США

МИД РФ уличил дипучреждения США в РФ в неэффективности работы.
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Из заявления МИД РФ: «Используемый американскими коллегами тезис о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, не соответствует действительности. Расчет очевиден — попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений».
В реальности проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России, считают в ведомстве. Там сравнили показатели работы посольств других стран в Москве. К примеру, 16 консульских сотрудников Италии в 2016 году обработали 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз. А в разы больший штат консульств США смог «осилить» лишь около 186 тысяч, отметили в МИДе.
Вашингтону посоветовали «не вводить общественность в заблуждение, не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления „раздражителей“ в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения».
Напомним, накануне посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача въездных документов возобновится 1 сентября, но только в Москве.
В реальности проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России, считают в ведомстве. Там сравнили показатели работы посольств других стран в Москве. К примеру, 16 консульских сотрудников Италии в 2016 году обработали 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз. А в разы больший штат консульств США смог «осилить» лишь около 186 тысяч, отметили в МИДе.
Вашингтону посоветовали «не вводить общественность в заблуждение, не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления „раздражителей“ в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения».
Напомним, накануне посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача въездных документов возобновится 1 сентября, но только в Москве.
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