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  • 23.08, 10:56
    МИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США. США, визы, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США

    МИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США

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    МИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США

    МИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США

    МИД назвал реальную причину визовых ограничений со стороны США

      МИД РФ уличил дипучреждения США в РФ в неэффективности работы.

      Из заявления МИД РФ: «Используемый американскими коллегами тезис о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, не соответствует действительности. Расчет очевиден — попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений».

      В реальности проблема кроется в недостаточной эффективности работы визовых подразделений представительств США в России, считают в ведомстве. Там сравнили показатели работы посольств других стран в Москве. К примеру, 16 консульских сотрудников Италии в 2016 году обработали 478 тысяч визовых запросов, а 5 их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз. А в разы больший штат консульств США смог «осилить» лишь около 186 тысяч, отметили в МИДе.

      смотретьБез виз: как Москва ответит на дипломатический демарш США
      Без виз: как Москва ответит на дипломатический демарш США
      Вашингтону посоветовали «не вводить общественность в заблуждение, не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления „раздражителей“ в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения».

      Напомним, накануне посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача въездных документов возобновится 1 сентября, но только в Москве.

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