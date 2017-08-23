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  • 23.08, 10:56

    Госсекретарь США обвинил Россию в поставках оружия «Талибану»

    11 комментариев

    Госсекретарь США обвинил Россию в поставках оружия «Талибану»

    Госсекретарь США обвинил Россию в поставках оружия «Талибану»

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утверждает, что Россия поставляет вооружения афганскому экстремистскому движению «Талибан» (запрещено в РФ).

    Об этом глава американской дипломатии заявил во вторник на брифинге Госдепа США.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Россия действительно поставляет вооружения „Талибану“ и это, конечно, является нарушением международных норм и нарушением норм СБ ООН. Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России, что это неправильно. Если кто-то хочет поставлять вооружения, это должно делаться через афганское правительство».

    Ранее в Минобороны РФ уже отвергали обвинения американской стороны в поставках вооружений «Талибану». Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что, в отличие от американских госведомств, у Минобороны РФ «не было и не может быть какого-либо взаимодействия» с организациями, признанными ООН террористическими, передает «Интерфакс».

    В МИД РФ утверждения американской стороны назвали лживыми измышлениями.

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