В МИД РФ назвали ложью слова европейского командующего НАТО о снабжении талибов

В МИД РФ опровергли заявление командующего вооруженными силами НАТО и США в Европе, который обвинил Россию в поставках радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.
Выступая в комитете по вооруженным силам сената, командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что в последнее время видит «растущее влияние России в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок „Талибану“». При этом он не привел каких-либо подробностей и доказательств.
Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал слова Скапаротти ложью, цель которой — оправдать провал афганской кампании США.
Замир Кабулов: «Это абсолютно лживые утверждения, мы неоднократно на это реагировали. Это не заслуживает даже никакой реакции, поскольку эти заявления являются измышлениями, призванными оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании, другого объяснения мы найти не можем».
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Москва в рамках ограниченных контактов с талибами пытается побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане. «Талибан» входит в список запрещенных в РФ организация, признанных ФСБ террористическими.
Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал слова Скапаротти ложью, цель которой — оправдать провал афганской кампании США.
Замир Кабулов: «Это абсолютно лживые утверждения, мы неоднократно на это реагировали. Это не заслуживает даже никакой реакции, поскольку эти заявления являются измышлениями, призванными оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании, другого объяснения мы найти не можем».
Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Москва в рамках ограниченных контактов с талибами пытается побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане. «Талибан» входит в список запрещенных в РФ организация, признанных ФСБ террористическими.
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