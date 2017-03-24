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  • 24.03, 12:20

    В МИД РФ назвали ложью слова европейского командующего НАТО о снабжении талибов

    4 комментария

    В МИД РФ назвали ложью слова европейского командующего НАТО о снабжении талибов

    В МИД РФ назвали ложью слова европейского командующего НАТО о снабжении талибов

    В МИД РФ опровергли заявление командующего вооруженными силами НАТО и США в Европе, который обвинил Россию в поставках радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане.

    Выступая в комитете по вооруженным силам сената, командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кёртис Скапаротти заявил, что в последнее время видит «растущее влияние России в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок „Талибану“». При этом он не привел каких-либо подробностей и доказательств.

    Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал слова Скапаротти ложью, цель которой — оправдать провал афганской кампании США.

    Замир Кабулов: «Это абсолютно лживые утверждения, мы неоднократно на это реагировали. Это не заслуживает даже никакой реакции, поскольку эти заявления являются измышлениями, призванными оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании, другого объяснения мы найти не можем».

    Ранее в МИД РФ подчеркивали, что Москва в рамках ограниченных контактов с талибами пытается побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане. «Талибан» входит в список запрещенных в РФ организация, признанных ФСБ террористическими.

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