Егор Кончаловский выступил в поддержку задержанного Серебренникова

Кинорежиссер Егор Кончаловский прокомментировал НТВ задержание своего коллеги Кирилла Серебренникова, которому сегодня было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Егор Кончаловский, режиссер: «Я лично думаю и хочу надеяться, что проблемы Кирилла Серебренникова — это временная случайность. Я вполне могу допустить, что очень часто люди, состоявшиеся творчески, совершенно не приспособлены к каким-то практическим вопросам.
Я очень уважаю Кирилла Серебренникова как художника и считаю его удивительно талантливым человеком, и надеюсь, что эта история попадает под категорию недоразумения, ошибки, которая вырастает как снежный ком в огромную проблему».
Кончаловский подчеркнул, что не видит в деле Серебренникова никакого тренда, и призвал не строить теорий заговора.
Егор Кончаловский: «Я лично думаю: или не своим делом занялся человек и за это приходится иногда отвечать, или его подставили его же собственные люди, призванные заниматься финансами».
Во вторник Кириллу Серебренникову предъявили официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Знаменитого кино- и театрального режиссера подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он задержан и помещен в ИВС-1 на Петровке.
Я очень уважаю Кирилла Серебренникова как художника и считаю его удивительно талантливым человеком, и надеюсь, что эта история попадает под категорию недоразумения, ошибки, которая вырастает как снежный ком в огромную проблему».
Кончаловский подчеркнул, что не видит в деле Серебренникова никакого тренда, и призвал не строить теорий заговора.
Егор Кончаловский: «Я лично думаю: или не своим делом занялся человек и за это приходится иногда отвечать, или его подставили его же собственные люди, призванные заниматься финансами».
Во вторник Кириллу Серебренникову предъявили официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Знаменитого кино- и театрального режиссера подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он задержан и помещен в ИВС-1 на Петровке.
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