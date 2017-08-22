В Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров

Лжеволонтерам, которые придумывали легенды о тяжелобольных животных и зарабатывали на чувствах доверчивых нижегородцев, огласили приговор.
Следователи доказали, что они создавали в социальных сетях страницы, на которых размещали фотографии брошенных кошек и собак и собирали деньги на лечение. Поверили в это более 100 человек.
На финальном процессе мошенники вновь пытались вызвать жалость. Они уверяли, что в будущем и правда планировали помогать приютам. Но сначала решили обустроить свой быт.
Подельникам назначили по три года условно. Суд учел, что мошенники компенсировали потерпевшим уже половину общего ущерба.
На финальном процессе мошенники вновь пытались вызвать жалость. Они уверяли, что в будущем и правда планировали помогать приютам. Но сначала решили обустроить свой быт.
Подельникам назначили по три года условно. Суд учел, что мошенники компенсировали потерпевшим уже половину общего ущерба.
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