Морские дьяволы
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  • 22.08, 22:57
    В Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров. мошенничество, Нижний Новгород, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров

    В Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров

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    В Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров

    В Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров

    В Нижнем Новгороде огласили приговор банде лжеволонтеров

      Лжеволонтерам, которые придумывали легенды о тяжелобольных животных и зарабатывали на чувствах доверчивых нижегородцев, огласили приговор.

      Следователи доказали, что они создавали в социальных сетях страницы, на которых размещали фотографии брошенных кошек и собак и собирали деньги на лечение. Поверили в это более 100 человек.

      На финальном процессе мошенники вновь пытались вызвать жалость. Они уверяли, что в будущем и правда планировали помогать приютам. Но сначала решили обустроить свой быт.

      Подельникам назначили по три года условно. Суд учел, что мошенники компенсировали потерпевшим уже половину общего ущерба.

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