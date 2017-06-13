Лжеволонтеры обманули больше сотни человек, выманивая деньги на лечение животных

В Нижнем Новгороде перед судом предстали трое мужчин, которые обманывали горожан, размещая в Интернете фотографии бездомных кошек и собак с грустными историями о них. Десятки неравнодушных поверили и перевели на счета мошенников свои деньги.

На волонтеров эти жители Нижнего Новгорода не очень похожи. И тем не менее это не помешало им обмануть больше сотни людей. Следователи доказали — именно Дмитрий Мухин, Алексей Мешков и Евгений Костолев создавали в соцсетях паблики, где размещали фотографии кошек и собак, придумывали жалостливые истории и собирали деньги якобы на лечение животных. Сегодня, на первом судебном заседании, каждый из них признал свою вину.



Причем криминальный бизнес был, что называется, поставлен на поток. Когда нашлись первые сердобольные жертвы, приятели смекнули: да это же просто золотая жила! Сняли несколько офисов и стали подыскивать тех, кого можно легко разжалобить легендами о тяжело больных питомцах.



Узнав о деле лжеволонтеров, нижегородцы стали собирать коллективную петицию с требованием по всей строгости закона наказать мошенников. Беда в том, говорят зоозащитники, что такие истории подрывают доверие людей к владельцам питомников и к тем, кто на самом деле спасает брошенных кошек и собак. И призывают всегда проверять, куда же уходят пожертвования.



Любовь Ясникова, волонтер: «Очень тяжело собирать деньги, когда промышляют мошенники. Мы отчитываемся за каждую собранную копеечку. У нас ведутся все чеки, все квитанции — все есть».



Именно настоящие волонтеры и обратились в полицию, когда увидели странички мошенников в соцсетях. Они им показались подозрительными. Ведь злоумышленники особо не утруждали себя и попросту придумывали диагнозы, которых у животных вообще быть не может. Вскоре стражи порядка выяснили: деньги преступники делили между собой и ни рубля не потратили на дела благие.



Сегодня суд заслушал показания обвиняемых. Они заявили, что в будущем планировали помогать приютам, но для начала решили подзаработать. Гособвинители посчитали, что на раскаяние такая позиция не очень-то похожа. И потому намерены потребовать для подсудимых реальные тюремные сроки.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.