В Сербии проходит церемония инаугурации президента Вучича

Торжественная церемония инаугурации нового президента Александра Вучича проходит в Белграде в правительственном комплексе Палата Сербии. Присутствуют несколько тысяч гостей.
Примечательно, что Вучич официально уже вступил в должность главы государства, когда принес присягу в парламенте 31 мая. С этого момента начался отсчет его пятилетнего срока на посту президента. Сегодняшнее торжество носит, скорее, церемониальный характер.
На приеме присутствуют официальные лица страны, а также представители из европейских государств, России, США, Китая и различных международных организаций, в том числе ООН, ЕС, ОДКБ, НАТО. Также на церемонию пришли известные деятели культуры, ученые, спортсмены, религиозные лидеры.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк лично поздравили Вучича со вступлением в должность. Также среди тех, кто пришел на торжественную инауругацию Вучича, знаменитый британский актер Рэйф Файнс, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, премьер Венгрии Виктор Орбан с женой.
получил 55,08% голосов избирателей.
На приеме присутствуют официальные лица страны, а также представители из европейских государств, России, США, Китая и различных международных организаций, в том числе ООН, ЕС, ОДКБ, НАТО. Также на церемонию пришли известные деятели культуры, ученые, спортсмены, религиозные лидеры.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк лично поздравили Вучича со вступлением в должность. Также среди тех, кто пришел на торжественную инауругацию Вучича, знаменитый британский актер Рэйф Файнс, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, премьер Венгрии Виктор Орбан с женой.
получил 55,08% голосов избирателей.
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