Избранный президент Сербии Александр Вучич поблагодарил избирателей за доверие

Штаб премьера Вучича заявил о победе своего кандидата на президентских выборах в Сербии. Об этом же заявляют в Республиканской избирательной комиссии, где еще идет подсчет голосов.
Как заявил председатель Республиканской избирательной комиссии Владимир Димитриевич, в президентских выборах завершившихся в Сербии, с большим отрывом побеждает премьер-министр страны Александр Вучич. За него проголосовали чуть менее 60% избирателей, пишет ТАСС.
Согласно предварительным подсчетам, на втором месте бывший омбудсмен Саша Янкович (13,2%), третью строчку занимает политик-пародист Лука Максимович ( 8,37%). Далее следуют бывший министр иностранных дел Сербии Сербии Вук Еремич (5,21%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,36%).
Окончательный подсчет голосов еще не завершен, но понятно, что результаты существенно не изменятся. Победитель уже обратился к избирателям.
Александр Вучич, избранный президент Сербии: «Я очень горд доверием людей. Из 3 млн 700 тысяч человек, пришедших на выборы, 2 млн 35 тысяч отдали голоса за меня. Я набрал на 12% больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я благодарен народу Сербии. Это очень серьезно. Спасибо большое».
Вучич также выразил благодарность за поддержку во время избирательной кампании президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Александр Вучич: «Особенно хочу выразить благодарность госпоже Меркель и Владимиру Путину за то, что имели смелость вести переговоры с Сербией и со мной как с председателем правительства и в ходе кампании, хотя я им обоим сказал, что оставалось, соответственно, 15 и 3 дня до наступления предвыборной тишины. Спасибо им за это. Это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне».
Вучич сообщил, что в ближайшем будущем планирует визит в Китай. А уже в понедельник посетит боснийский Мостар. Говоря о ближайших планах, политик заявил, что намерен «просто работать».
Согласно предварительным подсчетам, на втором месте бывший омбудсмен Саша Янкович (13,2%), третью строчку занимает политик-пародист Лука Максимович ( 8,37%). Далее следуют бывший министр иностранных дел Сербии Сербии Вук Еремич (5,21%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,36%).
Окончательный подсчет голосов еще не завершен, но понятно, что результаты существенно не изменятся. Победитель уже обратился к избирателям.
Александр Вучич, избранный президент Сербии: «Я очень горд доверием людей. Из 3 млн 700 тысяч человек, пришедших на выборы, 2 млн 35 тысяч отдали голоса за меня. Я набрал на 12% больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Я благодарен народу Сербии. Это очень серьезно. Спасибо большое».
Вучич также выразил благодарность за поддержку во время избирательной кампании президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Александр Вучич: «Особенно хочу выразить благодарность госпоже Меркель и Владимиру Путину за то, что имели смелость вести переговоры с Сербией и со мной как с председателем правительства и в ходе кампании, хотя я им обоим сказал, что оставалось, соответственно, 15 и 3 дня до наступления предвыборной тишины. Спасибо им за это. Это говорит о том, что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне».
Вучич сообщил, что в ближайшем будущем планирует визит в Китай. А уже в понедельник посетит боснийский Мостар. Говоря о ближайших планах, политик заявил, что намерен «просто работать».
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