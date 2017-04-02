В первом туре президентских выборов в Сербии лидирует премьер Вучич

Согласно данным опросов с избирательных участков и первым результатам подсчетов голосов,
премьер-министр Сербии Александар Вучич набирает более 58% на президентских выборах.
По данным исследовательского центра Ipsos, действующий премьер-министр Сербии побеждает в первом туре выборов президента Сербии. За него проголосовали 58,5% избирателей.
После обработки 37,6% бюллетеней, второе место занимает бывший омбудсмен Саша Янкович (13,4%.). Далее следуют политик-пародист Лука Максимович (9,5%), бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич (5,3%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,4%), пишет ТАСС.
Как сообщил глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома РФ Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений. По предварительным данным, явка составила около 55,5%. Официальные данные будут известны позже.
После обработки 37,6% бюллетеней, второе место занимает бывший омбудсмен Саша Янкович (13,4%.). Далее следуют политик-пародист Лука Максимович (9,5%), бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич (5,3%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,4%), пишет ТАСС.
Как сообщил глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома РФ Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений. По предварительным данным, явка составила около 55,5%. Официальные данные будут известны позже.
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