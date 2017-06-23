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  • 23.06, 21:24
    Детский омбудсмен возмущена издевательствами медсестры над ребенком на Сахалине. дети и подростки, издевательства, скандалы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Детский омбудсмен возмущена издевательствами медсестры над ребенком на Сахалине

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    Детский омбудсмен возмущена издевательствами медсестры над ребенком на Сахалине

    Детский омбудсмен возмущена издевательствами медсестры над ребенком на Сахалине

      На Сахалине прокуратура изучает резонансное видео, снятое медсестрой в центральной районной больнице Макарова и выложенное ею в Сеть. На нем женщина унижает двухлетнего малыша за то, что он испачкал штаны.

      За время словесной экзекуции ребенок не проронил ни звука, а только виновато опускал голову. Как выяснилось, мальчика зовут Герман. Он из неблагополучной семьи. Ребенка оттуда изъяли и положили в инфекционное отделение Макаровской больницы. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

      Детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью НТВ заявила, что удивлена подобным отношением к отказникам и сообщила, что медсестра уволена.

      Анна Кузнецова: «Мне приходилось неоднократно бывать в больницах, и я сама была волонтером. Мы работали как раз с отказниками. Они очень напуганы, порой это были совсем маленькие дети, в синяках. Несмотря на то, что персонала специального для помощи таким детям не выделялось, со стороны докторов всегда было очень доброе и материнское отношение. Мне непонятны совершенно мотивы этого поступка. На данный момент прокуратурой проводится соответствующая проверка. Медсестра уволена».

      Сейчас мальчик находиться в больнице. «Но нужно приложить все усилия, чтобы он оказался в семье», — сказала детский омбудсмен.

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