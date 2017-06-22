«Чудо косоглазое»: медсестра на Сахалине снимала на видео издевательства над ребенком

В Интернет попало видео, снятое в одной из больниц Сахалинской области. На кадрах медсестра, которая должна была заботиться о мальчике, цинично издевалась над ребенком.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мальчик, которого забрали из неблагополучной семьи и поместили на лечение в стационар, плакал. В какой-то момент медработник, ответственная за его здоровье, включила запись.
Медсестра: «Вот такое у нас чудо косоглазое, вонючее. Без конца орет. Смотри, какой красавец. Как бандит с большой дороги. Че мордень свою опустил? Ори давай. Я тебя поснимаю, как ты орешь».
Что было до записи и после нее, а также для чего женщина выложила видео в Сеть, неизвестно. На кадрах, возмутивших пользователей социальных сетей, мальчик, которому на вид не более двух лет, спокойно слушает глумливые комментарии и издевки медработника.
В администрации Макаровской районной больницы, где все и случилось, заявили, что медсестра, снявшая издевательства на видео, уволилась по собственному желанию. Ребенок в настоящее время остается в том же стационаре.
Медсестра: «Вот такое у нас чудо косоглазое, вонючее. Без конца орет. Смотри, какой красавец. Как бандит с большой дороги. Че мордень свою опустил? Ори давай. Я тебя поснимаю, как ты орешь».
Что было до записи и после нее, а также для чего женщина выложила видео в Сеть, неизвестно. На кадрах, возмутивших пользователей социальных сетей, мальчик, которому на вид не более двух лет, спокойно слушает глумливые комментарии и издевки медработника.
В администрации Макаровской районной больницы, где все и случилось, заявили, что медсестра, снявшая издевательства на видео, уволилась по собственному желанию. Ребенок в настоящее время остается в том же стационаре.
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