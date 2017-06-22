Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 18:06
    «Чудо косоглазое»: медсестра на Сахалине снимала на видео издевательства над ребенком. Интернет, Сахалин, дети и подростки, жестокость, издевательства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Чудо косоглазое»: медсестра на Сахалине снимала на видео издевательства над ребенком

    3 комментария
    «Чудо косоглазое»: медсестра на Сахалине снимала на видео издевательства над ребенком

    «Чудо косоглазое»: медсестра на Сахалине снимала на видео издевательства над ребенком

    «Чудо косоглазое»: медсестра на Сахалине снимала на видео издевательства над ребенком

      В Интернет попало видео, снятое в одной из больниц Сахалинской области. На кадрах медсестра, которая должна была заботиться о мальчике, цинично издевалась над ребенком.

      Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мальчик, которого забрали из неблагополучной семьи и поместили на лечение в стационар, плакал. В какой-то момент медработник, ответственная за его здоровье, включила запись.

      Медсестра: «Вот такое у нас чудо косоглазое, вонючее. Без конца орет. Смотри, какой красавец. Как бандит с большой дороги. Че мордень свою опустил? Ори давай. Я тебя поснимаю, как ты орешь».

      Что было до записи и после нее, а также для чего женщина выложила видео в Сеть, неизвестно. На кадрах, возмутивших пользователей социальных сетей, мальчик, которому на вид не более двух лет, спокойно слушает глумливые комментарии и издевки медработника.

      В администрации Макаровской районной больницы, где все и случилось, заявили, что медсестра, снявшая издевательства на видео, уволилась по собственному желанию. Ребенок в настоящее время остается в том же стационаре.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru