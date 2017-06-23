Уволена чиновница, чью дочь обвинили в незаконном получении школьной медали

Дочь чиновницы написала заявление об отказе от золотой медали после разгоревшегося скандала.
Чиновницу из Адыгеи уволили после того, как комиссия Минобрнауки республики провела проверку по заявлению выпускницы школы №1 Тахтамукайского района Адыгеи.
Золотая медалистка заявила со сцены, что ее одноклассница получает такую же награду за успехи в учебе незаслуженно. По словам школьницы, Заире Паранчук досталась медаль благодаря стараниям ее матери — руководителя управления образования их района.
В ходе проверки выяснилось, что чиновница нарушила федеральный закон «О противодействии коррупции», когда не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Она не имела права находиться в качестве организатора госэкзамена на том же пункте проведения, где сдавала ее дочь. Об этом сообщается в пресс-службе правительства республики.
Заира Паранчук решила добровольно сдать свою золотую медаль после того, как вскрылись все эти обстоятельства. Она написала соответствующее заявление на имя директора школы. К слову, в связи с этим скандалом самому директору учебного учреждения был объявлен выговор.
Золотая медалистка заявила со сцены, что ее одноклассница получает такую же награду за успехи в учебе незаслуженно. По словам школьницы, Заире Паранчук досталась медаль благодаря стараниям ее матери — руководителя управления образования их района.
В ходе проверки выяснилось, что чиновница нарушила федеральный закон «О противодействии коррупции», когда не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Она не имела права находиться в качестве организатора госэкзамена на том же пункте проведения, где сдавала ее дочь. Об этом сообщается в пресс-службе правительства республики.
Заира Паранчук решила добровольно сдать свою золотую медаль после того, как вскрылись все эти обстоятельства. Она написала соответствующее заявление на имя директора школы. К слову, в связи с этим скандалом самому директору учебного учреждения был объявлен выговор.
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