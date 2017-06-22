Майор Соколов. Игра без правил
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Майор Соколов. Игра без правил
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  • 22.06, 21:09
    Обвиненная в незаконном получении медали школьница хранит молчание. Адыгея, выпускники, дети и подростки, скандалы, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Обвиненная в незаконном получении медали школьница хранит молчание

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    Обвиненная в незаконном получении медали школьница хранит молчание

    Обвиненная в незаконном получении медали школьница хранит молчание

    Обвиненная в незаконном получении медали школьница хранит молчание

      Громким оказался выпускной в адыгейской школе. Там выпускница во время вручения аттестатов взяла слово и после пламенной благодарственной речи перешла на личности. Девушка решила рассказать, что, по ее наблюдениям, творится в учебном заведении. Она со сцены обвинила сверстницу в том, что та незаслуженно получила золотую медаль. Доказательства ее слов теперь ищут чиновники.

      Уйти со школьного двора выпускница Рузанна Туко решила не только с аттестатом зрелости и результатами ЕГЭ, но и с чистой совестью. На сцене актового зала, под звуки фанфар и аплодисменты зрителей, ей и ее однокласснице вручили первый документ об образовании и долгожданные золотые медали. Поняв, что терять ей больше нечего и учителя отныне не властны над ее будущим, Рузанна решила — сила в правде, которую должны знать все.

      Рузанна Туко: «Конечно, обидно, когда на сцене стоит человек, который не рассказал ни одного урока, ни одного ответа. И это дочка заместителя РОНО нашего региона».

      Учителя и родители в недоумении, директор — в шоке. А она гордой походкой спустилась со сцены в зал и продолжила смотреть концерт. Но праздник после такого заявления был безнадежно испорчен. В тот же день на своей странице в Интернете медалистка написала все, о чем молчала долгих 10 лет. Откровение правдорубки набрало сотни комментариев и лайков.

      По словам Туко, псевдоотличницу зовут Заира Паранук. И гранит науки все 11 классов был ей по зубам лишь по одной причине — мама работает в районном отделе образования, а потому хорошие оценки девочка якобы получала по блату. Развеять все слухи и опровергнуть смелый вывод медалистки намерены в Минобрнауки Республики Адыгея. Там уже создали независимую комиссию, которая поставит оценку педагогам.

      А вот сама Заира Паранук вместо того, чтобы опровергнуть слова одноклассницы, предпочла хранить молчание. На вопросы в Интернете никак не реагирует, от комментариев отказывается.

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