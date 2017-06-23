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  • 23.06, 16:51

    Путин в разговоре с Эрдоганом отметил высокую скорость реализации «Турецкого потока»

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    Путин в разговоре с Эрдоганом отметил высокую скорость реализации «Турецкого потока»

    Путин в разговоре с Эрдоганом отметил высокую скорость реализации «Турецкого потока»

    Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о начале строительства глубоководной части газопровода «Турецкий поток».

    Во время телефонного разговора с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit Путин отметил, что у России с Турцией «развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами».

    Владимир Путин, президент РФ: «Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит, безусловно, в результате вашей непосредственной личной поддержки».

    Российский президент напомнил, что соглашение о строительстве «Турецкого потока» было подписано только осенью 2016 года, а спустя всего семь месяцев работы уже начались.

    Эрдоган в свою очередь отметил, что «Турецкий поток» занимает особое место в двусторонних отношениях, а энергетические проекты между Москвой и Анкарой являются важной и надежной частью энергетической безопасности Турции.

    На борту Pioneering Spirit Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока» и началу работ на глубине Чёрного моря.

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